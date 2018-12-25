Пересадочный тариф для волгоградцев не подорожает

СЕГОДНЯ 12:36 2018-12-25T12:36:23+03:00

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У волгоградцев, которые вынуждены добираться до работы и учебы общественным транспортом с пересадками, пользуется популярностью тарифный план «Часовой безлимитный». Он дает возможность в течение одного часа делать несколько пересадок всего за 30 рублей. В 2018 году горожане воспользовались таким тарифом 400 тысяч раз или в среднем больше 30 тысяч раз в месяц. После того, как с 1 января 2019 в Волгограде до 25 рублей подорожает проезд в общественном транспорте, стоимость пересадочного тарифа на основе транспортной карты «Волна» останется прежней.

По данным Городского центра управления перевозками, в среднем волгоградцы за одну поездку делают одну – две пересадки. Чаще всего пользуются пересадочным тарифом на маршрутах СТ и трамваях №2 и №13, троллейбусах №9, №12 и №15А, автобусах №6, №25 и №95.

Оплачивать проезд транспортной картой теперь будет еще выгодней. Пересадочный тариф останется прежним, сэкономить на разовом билете можно будет не 2, а сразу 5 рублей. Не повысили и стоимость многих вариантов проездных билетов на месяц.