В Волгограде на 5 рублей подорожает проезд: депутаты одобрили без обсуждения

Последнее в 2018 году внеочередное заседание Волгоградской городской Думы завершилось досрочно. В повестке дня 21 декабря значилось 32 важных для города вопроса, в том числе бюджет на следующий год и повышение платы за проезд в общественном транспорте. Документы депутаты приняли пакетом, без обсуждения. Так что проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах с 1 января 2019 года подорожает на 25% - с 20 до 25 рублей. Однако по карте «Волна» стоимость билета будет всего на 2 рубля выше – 20 вместо прежних 18. Неизменной останется цена на проезд в скоростных трамваях - 25 рублей и 23 при оплате транспортной картой. Поездка в сезонных дачных автобусах с протяженностью маршрута более 30 км будет стоить также 25 рублей и 23 по карте. Провоз багажа обойдется в такую же сумму.

- Тарифы на пассажирские перевозки в Волгограде по-прежнему останутся одними из самых низких среди городов-миллионников, - сообщили «КП-Волгоград» в гордуме. - Все ранее действующие льготы сохраняются в полном объеме. По-прежнему будет действовать система компенсации за школьный проездной билет.

Обосновали повышение стоимости проезда резким увеличением за последние два года себестоимости перевозок: подорожали материалы, запчасти, топливо, электроэнергия. Плюс к этому с 2019 года ставка НДС повышается с 18 до 20%.

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ПРОЕЗДНОЙ В ВОЛГОГРАДЕ

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, с 1 января 2019 года «Безлимитный» проездной на автобус, троллейбус или трамвай с использованием транспортной карты «Волна» обойдется в 990 рублей, студентам – 800, учащимся колледжей – 550, школьникам – 280.

«Безлимитный» проездной на скоростной трамвай с января 2019 года в Волгограде будет стоить уже 1100 рублей в месяц, студентам – 950, учащимся – 700, школьникам – 300.

Проездной трамвай-троллейбус обойдется в 1350 рублей, студентам – 1050, учащимся – 800, школьникам – 400 рублей.

По тарифу «Лимитный» 50 поездок обойдутся в 850 рублей (не включая СТ и протяженные дачные маршруты), 1050 рублей - проездной на все виды общественного транспорта.

А ЧТО МАРШРУТКИ?

Как отмечают в мэрии, уведомили об увеличении стоимости проезда и маршрутчики. Но, судя по всему, произойдет повышение не скоро.

- Пока вопрос повышения стоимости проезда мы с перевозчиками даже не обсуждали. К тому же о своем намерении мы обязаны известить администрацию как минимум за месяц. Так что к Новому году проезд в маршрутках вряд ли подорожает, - рассказал «КП-Волгоград» перевозчик Владимир Бондаренко, в ведении которого маршрутные такси №3с, №5а, №6а, №29с и №46а.