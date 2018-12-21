Как платить за вывоз мусора волгоградцам расскажут на семинарах

СЕГОДНЯ 15:55 2018-12-21T16:06:51+03:00

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С 1 января 2019 года Волгоградская область переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Вывоз мусора переходит из разряда жилищных услуг и становится услугой коммунальной. Платить за это придется по той же квитанции, но уже отдельной строкой. Должна измениться сумма и в строке - содержание и ремонт жилья, откуда плату за вывоз мусора должны вычесть. Предпринимателям придется заключать договора с регоператором. В общем, пока в мусорной реформе много вопросов. Поэтому для волгоградцев и юридических лиц каждую неделю будут проходить бесплатные семинары.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете ЖКХ и ТЭК, эксперты в области ЖКХ расскажут о заключении договоров ООО «Управление отходами – Волгоград», ответят на вопросы по качеству услуги, начислению платы, тарифам, способам вывоза мусора и другие. Семинары будут проходить при участии регоператора, представителей Госжилнадзора и профильных комитетов.

Бесплатные семинары в Волгограде будут проходить в здании учебно-курсового комбината на улице Голубинской, 1. Каждый вторник в 16.00 здесь ждут жителей, по четвергам в 16.00 - юридических лиц. Вход свободный. Справки можно получить по телефонам: (8442) 35-28-80, 35-33-22, 35-33-21.

- Учтите, плата за вывоз мусора теперь формируется исходя из количества проживающих, поэтому собственники в установленном порядке вправе обращаться за перерасчетами, если они отсутствуют дома более пяти дней, - предупреждает руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Татьяна Текучева. - Мы понимаем, что нововведения еще будут вызывать массу вопросов. Ответы можно получить как на семинарах, так и на личной консультации в региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ.

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