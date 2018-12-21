2018-12-21T16:06:51+03:00
Общество

Как платить за вывоз мусора волгоградцам расскажут на семинарах

Бесплатные семинары по вопросам новой коммунальной услуги по обращению с ТКО
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Такие контейнеры установит регоператор во дворах.Такие контейнеры установит регоператор во дворах.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

С 1 января 2019 года Волгоградская область переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Вывоз мусора переходит из разряда жилищных услуг и становится услугой коммунальной. Платить за это придется по той же квитанции, но уже отдельной строкой. Должна измениться сумма и в строке - содержание и ремонт жилья, откуда плату за вывоз мусора должны вычесть. Предпринимателям придется заключать договора с регоператором. В общем, пока в мусорной реформе много вопросов. Поэтому для волгоградцев и юридических лиц каждую неделю будут проходить бесплатные семинары.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете ЖКХ и ТЭК, эксперты в области ЖКХ расскажут о заключении договоров ООО «Управление отходами – Волгоград», ответят на вопросы по качеству услуги, начислению платы, тарифам, способам вывоза мусора и другие. Семинары будут проходить при участии регоператора, представителей Госжилнадзора и профильных комитетов.

Бесплатные семинары в Волгограде будут проходить в здании учебно-курсового комбината на улице Голубинской, 1. Каждый вторник в 16.00 здесь ждут жителей, по четвергам в 16.00 - юридических лиц. Вход свободный. Справки можно получить по телефонам: (8442) 35-28-80, 35-33-22, 35-33-21.

- Учтите, плата за вывоз мусора теперь формируется исходя из количества проживающих, поэтому собственники в установленном порядке вправе обращаться за перерасчетами, если они отсутствуют дома более пяти дней, - предупреждает руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Татьяна Текучева. - Мы понимаем, что нововведения еще будут вызывать массу вопросов. Ответы можно получить как на семинарах, так и на личной консультации в региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тарифы на вывоз мусора установили в Волгоградской области

С 1 января 2019 года волгоградцы будут платить за обращение с ТКО по 113 – 115 рублей с человека (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В этом году число жителей Волгограда наконец-то выросло
В Волгограде разыскивают пропавшую без вести девушку-инвалида
Не выдержала и два года: улица 40 лет ВЛКСМ в Волгограде покрылась ямами после ремонта
В режиме готовности: бороться со снегопадом на волгоградские трассы выйдут 160 спецмашин
За год зарплаты волгоградцев выросли почти на десять процентов
Астраханцу, взявшему в заложницы 13-летнюю падчерицу, дали восемь лет «строгача»
Волгоградские спасатели и пожарные подвели итоги года
Волгоградским судьям с нового года поднимут зарплаты
Бюджет Волгограда 2019: 1,3 миллиарда на дороги, 13 миллионов на дворы и 2 миллиона на мэра
В волгоградской полиции сменились сразу два руководителя отделов
Под Волгоградом вместе с деревянным домом сгорели два человека
Полиция Волгограда ищет очевидцев аварии с тремя погибшими
За год природные парки Волгоградской области посетили 18 тысяч туристов
10-летний ребенок попал под колеса иномарки в Камышине
Депутаты увеличили волгоградцам штрафы за костры в жару
Волгоградцам советуют договариваться с Дедом Морозом письменно
Под Волгоградом в горящем бараке чуть не погиб мужчина
В Волгоградской области самые большие долги по зарплате в ЮФО
Под Волгоградом иномарка виляла по дороге, пока не рухнула в овраг
В волгоградских поликлиниках создадут зональные онкоцентры
Волгоградцы тратят на ЖКХ больше, чем на мясо
Новогодний Волжский: звездное небо, светодинамический фонтан и 3D-елка
На волгоградца, спилившего шесть уникальных дубов, завели уголовное дело
Астраханские пограничники поймали азербайджанца-педофила
В Волгограде на проезде Дорожников водитель фуры потерял киоск, который вез
Мельчают: иностранный поклонник выманил у астраханки 18 тысяч рублей