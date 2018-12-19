В 2019 году плата за коммуналку вырастет в два этапа на 4,1%

19 Дек. 13:26 2018-12-19T13:27:00+03:00

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В 2019 году плату за коммуналку будут увеличивать дважды – с 1 января и с 1 июля. Губернатор Волгоградской области подписал постановление, согласно которому предельные индексы изменения размеры платы за коммунальные услуги на 2019 год утверждены на уровне, который установило для региона правительство РФ. С 1 января услуги ЖКХ подорожают на 1,7%, в июле - еще на 2,4%.

Первое повышение тарифов на коммуналку связано с ростом НДС с 1 января 2019 года. Ставка налога увеличится на 2%, в итоге все цены на товары и услуги подрастут на 1,7%. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на постановление губернатора, с 1 июля 2019 года индексация цен на газ для населения по прогнозу социально-экономического развития составит 1,4%. В целом совокупный платеж за коммунальные услуги увеличится на 2,4%.

Однако это повышение не учитывает платы за вывоз мусора (вывоз ТКО), которая с 1 января появится в квитанции жителей Волгоградской области отдельной строкой. Тариф должны утвердить на днях. Приблизительные цифры уже озвучили – с каждого человека придется платить от 111 до 115 рублей в месяц. Хотя плату за содержание жилья должны при этом снизить на ту сумму, которую мы раньше платили за вывоз мусора.