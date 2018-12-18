2018-12-18T18:21:25+03:00
Недвижимость

Тариф за вывоз ТКО в Волгограде может составить 115 рублей

Варианты расчетов обсудила экспертная комиссия Общественной палаты Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Вывозить мусор из дворов будут новые машины.Вывозить мусор из дворов будут новые машины.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Комитет по тарифам Волгоградской области в ближайшие дни должен установить плату за вывоз мусора в регионе. Теперь тариф за вывоз ТКО будут брать с каждого проживающего человека. Для волгоградцев он может составить от 111 до 115 рублей в месяц. 18 декабря первыми озвучили предполагаемую сумму общественникам. Варианты расчетов платы предложили на рассмотрение экспертной комиссии Общественной палаты Волгоградской области и представителям общественных советов при профильных комитетах администрации региона. Обсудили на совещании и другие вопросы организации работы единого регионального оператора.

- Экспертиза заявки и документов регионального оператора проводилась в соответствии с федеральной нормативно-правовой базой и с учетом экономически подтвержденных расходов - важно не допустить необоснованных платежей, - сообщили «КП-Волгоград» в областной администрации. – Окончательно размер тарифа на обращение с ТКО будет определен в ближайшие дни.

Напомним, раньше волгоградцы платили за вывоз мусора по графе содержание жилого помещения. Так что итоговая сумма в этой строке квитанции должна уменьшиться с 1 января 2019 года. А вывоз ТКО будем оплачивать отдельной строкой.

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