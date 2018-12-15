2018-12-15T09:07:32+03:00
Общество

Чудотворную икону Божией Матери «Семистрельную» вновь привезут в Казанский собор Волгограда

Юлия Данильченко
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Икону любят и почитают жители Волгоградской области.Икону любят и почитают жители Волгоградской области.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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И вновь чудотворная икона Божией Матери «Семистрельная» по благословению Митрополита Волгоградского и Камышинского Германа по традиции прибудет в Казанский кафедральный собор Волгограда. Все православные горожане, жители области и гости смогут поклониться святыне «Умягчение злых сердец» с 19 по 26 декабря включительно.

Православные верят, что икона Семистрельная Божией Матери исцеляет и утешает всех нуждающихся. Так, в январе 2014 года после серии страшных терактов священники облетели Волгоград на вертолете с иконой и молебнами.

СПРАВКА «КП»

Семистрельная икона Божией Матери особо почитается в православной церкви. Богоматерь изображается на ней стоящей на облаке с семью воткнутыми в сердце мечами, обозначающими полноту горя, печали и сердечной боли, испытанных Богородицей в земной жизни.

Долгое время она находилась на повороте лестницы колокольни церкви в честь апостола Иоанна Богослова близ Вологды. Обращенную ликом вниз икону принимали за обыкновенную доску, по которой ходили, пока не было видения расслабленному в городе Кадникове, что он получит исцеление после молитвы пред этой иконой. Перед обретенной иконой отслужили молебен, после чего больной выздоровел. Особенно прославилась икона в 1830 году во время свирепствовавшей в Вологде холеры, после массовых молений, зараза отступила.

В мае 1999 года в день прославления святой блаженной старицы Матроны одна московская семья принесла с собой образ Богородицы «Умягчение злых сердец» и приложила его к лику Матроны. С того самого момента икона замироточила, и чудо это продолжается по сей день.

Множество людей письменно засвидетельствовали о чудесной помощи Божьей, явленной в разных обстоятельствах от чудотворной иконы.

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