В Волгограде ищут белый «Мерседес», который сбил мальчика возле школы №130

7 Дек. 08:56 2018-12-07T12:16:27+03:00

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ЧП произошло напротив школы №130 в Ворошиловском районе Волгограда утром 7 декабря. 13-летний мальчик спешил на уроки, время было около 8-15. Когда взрослые нажали на кнопку светофора и загорелся «зеленый», парнишка побежал по «зебре». Но успел сделать несколько шагов - его сбил белый «Мерседес». Машина не остановилась, чтобы помочь ребенку, а, наоборот, быстрее помчалась от места происшествия. окружающие люди вызвали врачей, сотрудников ГИБДД, постарались помочь маленькому пострадавшему.

Школьник получил серьезные травмы. Приехавшая «скорая» увезла его в больницу №7. На этом участке на полчаса образовалась небольшая пробка. Как сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области, в городе полиция ввела план «Перехват»: ищут белый "Мерседес" в 124 кузове.