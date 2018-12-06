Волгоградке дали восемь лет колонии за убийство своего трехлетнего сына

6 Дек. 16:14 2018-12-06T16:14:46+03:00

Горе-мамаша поначалу отрицала свою вину, но следователи вывели ее на чистую воду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Суд Фроловского района вынес жесткий приговор горе-мамаше, которая убила собственного трехлетнего сынишку: ей дали 8 лет коллонии общего режима.

Напомним, эту жуткая история произошла в поселке Дудаченский Фроловского района. 28 мая здесь скончался трехлетний ребенок. Поначалу мать отрицала свою причастность к смерти сына, но правоохранители вывели ее на чистую воду. Они установили, что женщина регулярно била ребенка. 24 мая она отлупила его руками и тапком так, что от ударов в живот произошел разрыв внутренних органов, развился перитонит. Мальчик умер от интоксикации организма.

В ходе следствия горе-мамаша во всем призналась. Следователи СУ СК собрали все факты, подтверждающие ее вину, а прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего».

- Приговор в законную сиу не вступил, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Как рассказали нам следователи, у этой женщины есть еще трое детей 12-летний сын и две дочери – 9 и 11 лет. Но ее лишили на них родительских прав уже давно. А вот младшего сыночка забрать не успели.