Андрей Бочаров: ВРП с 2013 года увеличился на 42%

4 Дек. 13:12 2018-12-04T14:17:12+03:00

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Андрей Бочаров 4 декабря собрал так называемый актив области, чтобы рассказать о своих успехах и подвести итоги года. Первым делом отчитался об основных показателях консолидированного бюджета Волгоградской области и успехах в промышленности. По планам на 2018 год доходы бюджета должны составить 118,3 миллиарда рублей - рост на 45% с 2014 года (именно с этого периода ведет отсчет «новой истории» губернатор). Расходы - около 120 миллиардов, что 28 миллиардов или 30% выше показателя 2013 года. Также губернатор подчеркнул, что в 2021 году валовый региональный продукт (ВРП) должен превысить 1 триллион рублей.

- Это я о цифрах, - заявил губернатор. - Ничего личного - только цифры.

Объем поступлений из федерального бюджета вырос более, чем в два раза - с 13,6 до ожидаемых 30 миллиардов рублей в 2018 году.

- Нам удается сохранять стабильный объем госдолга, - заявил Бочаров. - Увеличивается доля бюджетных кредитов, снижается доля коммерческих обязательств. Без этого нам бы было сложно решать наши задачи.

Далее глава региона продолжал сыпать цифрами, почеркивающими успехи волгоградской промышленности. Объем инвестиций вырос на 36% - с 140,7 миллиарда рублей в 2013 году до ожидаемых в 2018 году 191 миллиардов. Администрация региона подписала 40 инвестиционных соглашений на 455 миллиардов рублей, в рамках которых появится более 10 тысяч новых рабочих мест с высокой заработной платой.

За пять лет создано 12 новых промышленных производств, модернизировали 31 производственный участок.

- До конца 2018 года будет открыто еще семь новых производств и производственных участков, где будет занято более пяти тысяч человек, - отметил губернатор.

В структуре ВРП доля промышленности - 32%, в налоговых доходах бюджета - 40%. Прирост объема промышленного производства по итогам года составит 281 миллиард или 47%, а налоговых поступлений - на 31%.

АПК начал давать серьезную отдачу после инвестиций и модернизации. Валовый объем производства сельхозпродукции Волгоградской области за пять лет вырос с 89 миллиардов до 123 миллиардов рублей. Ожидаемый рост 36% в 2018 году, по всем показателям. Растет инвестиционная активность на селе.

- Если в 2014 году мы начинали с 53 проектов, - отметил губернатор. – В 2018 году в АПК осуществляется реализация уже 357 инвестпроектов на сумму порядка 51 миллиарда рублей. С 2014 года завершены 584 проектов на 21 миллиард рублей.

Экспорт зерна вырос в три раза, масло-жировой продукции – в пять раз, плодо-овощной продукции в восемь раз за пять лет.

- У нас есть и новые задачи, связанные с мясным и молочным животноводством, - подчеркнул глава региона.