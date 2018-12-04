Волгоградский губернатор выступает с итоговым посланием перед активом

4 декабря весь волгоградский политический бомонд вынужден был отложить свои дела и работу ради встречи с губернатором Волгоградской области. Андрей Бочаров позвал всех в ДЮЦ, чтобы, по традиции, подвести итоги года и напомнить всем, кто забыл, о приоритетах социально-экономического развития региона. К полудню концертный зал заполнился людьми в пиджаках и с портфелями. Как и в предыдущие годы, после приветственного слова губернатора в зале приглушили свет и включили фильм. О достижениях, подвигах и выполненных задачах. Напомнили обо всем, чем гордится команда Бочарова, начиная с 2014 года. От открытого путепровода на Тулака до берегоукрепления и рокадной дороги, о новых школах и реконструированных больницах. Таких достижений во всех сферах набралось на получасовое кино, в том числе с кадрами с квадрокоптера, который пролетел над всем, чем гордится областная власть.

После просмотра фильма Андрей Бочаров выступит с посланием перед депутатами, чиновниками, силовиками, общественной палатой, руководителями СМИ, ректорами вузов, политологами и всеми, кого записали в «актив». Цифры по разным сферам развития области из этого доклада просочились в СМИ еще за неделю до выступления главы области, но сегодня их услышат с комментариями от первого лица.

Бочаров расскажет о своих победах.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Первым делом губернатор позвал всех 6 декабря посмотреть, как будут поднимать купола на собор Александра Невского. В этот день впервые зазвучат колокола храма, которые подняли на колокольню в ноябре.