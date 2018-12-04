Волгоградский губернатор выступает с итоговым посланием перед активом

4 декабря весь волгоградский политический бомонд вынужден был отложить свои дела и работу ради встречи с губернатором Волгоградской области. Андрей Бочаров позвал всех в ДЮЦ, чтобы, по традиции, подвести итоги года и напомнить всем, кто забыл, о приоритетах социально-экономического развития региона. К полудню концертный зал заполнился людьми в пиджаках и с портфелями. Как и в предыдущие годы, после приветственного слова губернатора в зале приглушили свет и включили фильм. О достижениях, подвигах и выполненных задачах. Напомнили обо всем, чем гордится команда Бочарова, начиная с 2014 года. От открытого путепровода на Тулака до берегоукрепления и рокадной дороги, о новых школах и реконструированных больницах. Таких достижений во всех сферах набралось на получасовое кино, в том числе с кадрами с квадрокоптера, который пролетел над всем, чем гордится областная власть.

После просмотра фильма Андрей Бочаров выступит с посланием перед депутатами, чиновниками, силовиками, общественной палатой, руководителями СМИ, ректорами вузов, политологами и всеми, кого записали в «актив». Цифры по разным сферам развития области из этого доклада просочились в СМИ еще за неделю до выступления главы области, но сегодня их услышат с комментариями от первого лица.

Бочаров расскажет о своих победах.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Первым делом губернатор позвал всех 6 декабря посмотреть, как будут поднимать купола на собор Александра Невского. В этот день впервые зазвучат колокола храма, которые подняли на колокольню в ноябре.

О БЮДЖЕТЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Губернатор отчитался об основных показателях бюджета Волгоградской области. По планам на 2018 год доходы консолидированного бюджета должны составить 118,3 миллиарда рублей – рост на 45% с 2014 года (именно с этого периода ведет отсчет «новой истории» губернатор). И подчеркнул, что в 2021 году валовый региональный продукт (ВРП) должен превысить 1 триллион рублей (подробней).

О ДОРОГАХ

В целом за 5 лет дорожными работами всех видов охвачено более 1,6 тысячи километров региональных, местных и федеральных дорог. Таких объемов область не видела с советских времен, подчеркнул Бочаров, припомнив и строительство тоннеля и транспортной развязки на Тулака, нулевую продольную, реконструкцию шоссе Авиаторов и ремонт Первой, Второй и Третьей продольных магистралей в Волгограде, а также ремонт объездных путей для транзитного транспорта в Волгограде и Волжском и строительство путепровода на станции Максима Горького, 48 новых сельских дорог протяженностью 159 километров, обновление ж/д вокзала и аэропорта.

Андрей Бочаров подводит итоги 2018 года .

О ЖКХ

В этой сфере губернатор гордится тем, что на модернизацию коммунальной инфраструктуры региональный Фонд развития ЖКХ за два года выдал ресурсоснабжающим организациям 21 заем на общую сумму в 150 миллионов рублей. При этом 15 миллионов - за счет уже возвращенных средств. В Волгограде глава региона отметил работу концессий, которые вложили в теплотрассы, котельные и водопровод более 8 миллиардов рублей. А также строительство водоочистных сооружений Краснооктябрьского района, канализационных дюкеров по дну Волги, резервного электроснабжения очистных сооружений на острове Голодный, нового Разгуляевского коллектора и водоснабжение поселка Аэропорт.

О МЕДИЦИНЕ

- С 2014 года проведены ремонтные работы более чем на 400 объектах системы здравоохранения, закуплено медоборудования на сумму почти 2 миллиарда рублей, - о медицине губернатор тоже поведал в цифрах.

И напомнил, что к ЧМ-2018 провели комплексную модернизацию больницы №25 в Волгограде, большой ремонт с перспективой на новое строительство идет в больнице №7, ремонта дождалась и Урюпинская ЦРБ. В 2018 году закупили 19 ФАПов для 12 районов области. До 2024 года появится еще 25 модульных ФАПов, а в перспективе 68 ветхих зданий медпунктов на селе обновят, построят два новых ФАПа и три амбулатории.

- Социальная поддержка жителей является безусловным приоритетом в нашей работе, - Бочаров.

ПЛАНЫ НА 6 ЛЕТ

Рассказав, к каким финансовым показателям пришли и с какими достижениями в разных сферах область встречает 2019-й, губернатор дал понять, что это только начало. И что он планирует работать еще как минимум до 2024 года. Рассказал о планах.

Планов много. Бочаров предупредил всех собравшихся, что работать придется практически круглосуточно.

- У нас есть опыт концентрации сил, энергии и ресурсов, - отметил губернатор, заявив, что именно так чиновники и будут дальше работать. - Надо уйти от всех конфликтов, найти тех, кто способен выполнять задачи по строительству и реконструкции. Мы обеспечим финансирование, но огромная ответственность будет лежать на местном самоуправлении, на главах муниципальных образований. По каждому проекту нам потребуется выстроить отдельную работу.

Что это за проекты? Их больше тысячи – из тех, под которые уже закладывают финансирование. Чтобы воплотить их в жизнь, понадобится 200 миллиардов рублей.