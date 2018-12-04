Налоговые инспекции Волгоградской области в декабре работают без выходных

4 Дек. 11:31 2018-12-04T11:31:15+03:00

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Налог на имущество, а также транспортный, земельный и не удержанный работодателем НДФЛ волгоградцы должны были заплатить до 3 декабря 2018. Тем, кто не успел, начиная со вторника, 4 декабря, будут начислять пени. А налоговые инспекции Волгоградской области готовы принять всех опоздавших налогоплательщиков и будут работать весь декабрь без выходных.

Как сообщили «КП-Волгоград» в управлении ФНС России по Волгоградской области, до 28 декабря 2018 налоговые инспекции в рабочие дни готовы принять посетителей с 9.00 до 20.00, а в субботу и воскресенье - с 10.00 до 15.00.

Напомним, пени на сумму задолженности по налогам начисляют из расчета 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки. Сейчас ставка равна 7,5%. Посмотреть, есть ли у вас долги по налогам, можно в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС. Оплатить налоги можно там же, а также через сайт «Госуслуги», в банке или на почте. Квитанцию можно получить в любой инспекции независимо от прописки.

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