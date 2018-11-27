2018-11-27T21:08:22+03:00
Общество

Рособрандзор сохранил лицензию Волгоградскому институту бизнеса

А вот аккредитацию по основным специальностям восстановят только через год
Екатерина МАЛИНИНА
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Репутация у вуза оказалась подмоченной.Репутация у вуза оказалась подмоченной.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Проблемы у Волгоградского института бизнеса начались, когда весной 2018 года в вузе оперативники задержали целую группировку взяточников. Уголовное дело возбудили сразу на 13 человек. Часть из них преподаватели, часть студенты. Рособранадзор лишил вуз аккредитации по двум основным направлениям: Экономика и Юриспруденция. ТО есть учебное заведение не имеет права выдавать дипломы по этим специальностям и принимать госэкзамены. Учебное заведение рисковало и вовсе потерять лицензию. Но руководство вуза сумело выправить ситуацию. С 2-0 по 22 ноября в учебном заведение прошла проверка Рособранадзора. Ревизоры приехали внепланово: смотрели учебный процесс, документацию .В итоге ВИБ сохранил лицензию. Вуз имеет права учить студентов. Правда, аккредитацию восстановят только через год – в октябре 2019 года.

Напомним, декан и преподаватели двух основных факультетов организовали целую систеу денежных поборов. Купить можно было зачет, экзамен. Суммы участники получали немалые. На счету только одного преподаватели было 2 миллиона студенческой мзды.

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