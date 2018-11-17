Билеты на матч Ротор – Томь в продаже на «Волгоград Арене»

СЕГОДНЯ 10:41 2018-11-17T10:42:57+03:00

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Хотя на улице заметно похолодало, волгоградских футбольных болельщиков 18 и 24 ноября ждут на стадионе «Волгоград Арена». «Ротор» завершит осенний сезон двумя домашними встречами. Билеты на матч 23-го тура Олимп-Первенства ФНЛ «Ротор» - «Томь», который пройдет 18 ноября в 14.00, уже в продаже в кассах стадиона. В субботу купить билеты можно до 18 часов. А в день матча кассы будут работать с 10 утра и до конца первого тайма.

Продолжается продажа билетов и на сайте и в офисах Kassir.ru.

На этой неделе «Ротор» крупно проиграл на выезде ФК «Сочи». Клуб закрепился на 14-й строке турнирной таблицы. До конца осенней части сезона 2018 – 2019 осталось всего две игры. 18 ноября волгоградцы сыграют с лидером первенства ФНЛ. А 24 ноября с идущим на 10-м месте «Шинником». В любом случае, поддержка болельщиков «Ротору» очень нужна.

Все на стадион, болеем за наших!

Точки продаж kassir.ru (билеты без комиссии):

- ТЦ Заречный, 3 этаж, офис 2, Волгоград, Рабоче- Крестьянская 11 (ТЦ Заречный, 3 этаж, офис 2);

- ТРЦ Акварель, Волгоград, пр. Университетский, 107 (вход Волга, 1 этаж);

- ТРК Комсомолл, Волгоград, ул. Землячки, 110б (1 этаж, с главного входа налево);

- ТРК Планета Лето, г. Волжский, б-р Профсоюзов, 1Б.

Сервисный сбор при покупке билетов через интернет - 10%.