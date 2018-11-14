Волгоградский Ротор проиграл Сочи со счетом 2:4

СЕГОДНЯ 20:16 2018-11-14T21:22:43+03:00

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Это была разгромная для «Ротора» игра. Матч с ФК «Сочи», который состоялся сегодня, 14 ноября, в рамках 22-го тура Олимп-Первенства ФНЛ закончился для сине-голубых провалом: счет на табло по итогу - 4:2. Не помогла даже поддержка волгоградских болельщиков, которых на стадионе «Фишт» в этот день оказалось больше, чем сочинцев.

Игра у подопечных Роберта Евдокимова не задалась с первой минуты. Буквально сразу после стартового свистка в ворота волгоградцев влетел первый гол. Если точнее: на 46-й секунде. Забил его Игорь Горбунов. Следующие 15 минут были для «Ротора» не менее напряженные. Волгоградцы так отчаянно пытались переломить ход игры, что закончилось все пенальти в ворота Лобанцева. И сочинец Максим Барсов успешно реализовал одиннадцатиметровый. На 16-й минуте счет стал 2:0. Не надолго. Потому что уже на 30-й минуте Евгений Песегов мастерски со штрафного уложил еще один мяч в ворота «Ротора». На перерыв команды ушли со счетом на табло 3:0.

Пресс-конференция Сочи - Ротор. Главный тренер ФК "Ротор" Роберт Евдокимов. Главный тренер ФК "Сочи" Александр Точилин. 14.11. 2018.Пресс-конференция по итогам игры на стадионе Фишт . Сочи Ротор 4:2 (3:0) Голы: Горбунов (2.), Барсов (15 -п.), Песегов (29.), Померко (62.)...

Во втором тайме картина матча почти не изменилась. «Сочи» атаковал. И еще атаковал. Волгоградцы защищались, как могли, но пропустили четвертый. Отличился Алексей Померко.

И только на 87-й минуте Андрей Мязин, который вышел на замену Муллину, забил гол престижа.

«Хоть не в сухую!», - вздохнули фанаты, наблюдая, как громят их любимую команду.

Но Мязин, видимо, поймал кураж и в добавленное время, прямо перед финальным свистком арбитра, забил второй гол, оформив дубль.

Следующий матч состоится 18 ноября. В рамках 23-го тура ФНЛ "Ротор" принимает на "Волгоград Арене" ФК "Томь из Томска. Начало матча в 14:00.