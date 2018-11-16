С 11 декабря откроют авиарейс Волгоград – Ереван

СЕГОДНЯ 17:08 2018-11-16T17:08:10+03:00

Из Волгограда можно будет улететь в Армению и в Грузию без пересадок. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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В декабре 2018 года столицу Армении и Волгоград соединит регулярный прямой авиарейс. Летать самолеты в Ереван будут раз в неделю – каждый вторник. Первый рейсостоится 11 декабря 2018. Билеты уже в продаже. Минимальная стоимость перелета в Армению – 5145 рублей. Перелет обратно обойдется чуть дороже – 6621 рубль.

Как рассказали «КП-Волгоград» в МАВ, время вылета рейса в Ереван - в 13.50 по волгоградскому времени. В воздухе пассажиры проведут 1 час 45 минут. Рейс из Армении будет приземляться в аэропорту Волгограда вечером по понедельникам – в 19.45. Обслуживать направление будет авиакомпания «Уральские авиалинии».

Накануне, международный аэропорт Волгограда объявил также о старте прямых перелетов в столицу Грузии Тбилиси. Авиарейсы запустят с 18 декабря 2018. В ближайшее время откроется еще несколько международных направлений.