Из Волгограда самолеты начнут летать в Тбилиси

СЕГОДНЯ 12:47 2018-11-15T12:47:25+03:00

Теперь не придется добираться на Кавказ с пересадками. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С 18 декабря можно будет добраться в Грузию без пересадок

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Хорошая, даже сказать, отличная новость для волгоградцев, мечтающих побывать в Грузии: наконец-то открывают прямой авиарейс из Волгограда в Тбилиси. Первый рейс запланирован на 18 декабря.

Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе волгоградского аэропорта. Совершать полеты между Волгоградом и Тбилиси будет авиакомпания «Уральские авиалинии». Причем рейсы станут регулярными.

- Отправиться прямым рейсом с столицу Грузии волгоградцы смогут каждый вторник. Отправление из Волгограда в 8.00 (по местному времени), длительность перелета – 1 час 40 минут, - уточняют в волгоградском аэропорту.

Цену, правда, пока не озвучили. Но это в любом случае будет дешевле, чем лететь в Грузию с пересадками. Так что можете начинать планировать свою поездку на Кавказ.

Стоит отметить, что за последние годы география полетов из волгоградского аэропорта значительно расширилась, благодаря чем на 13% за год вырос и пассажиропоток.