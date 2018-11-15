2018-11-15T18:11:48+03:00
Общество

В Волгограде поставят еще 69 новых остановок за 13 миллионов рублей

Все эти пункты ожидания будут из стеклопластика
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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Еще 13 с половиной миллионов бюджетных рублей потратят на новые остановочные комплексы в Волгограде. За эти деньги купят 69 павильонов ожидания. Да, такие же, как стали появляться в городе перед Чемпионатом мира по футболу: прозрачные из наноструктурированного стеклопластика. Как помнится, власти уверяли, что они антивандальные. Хотя в первые же дни несколько остановок хулиганам удалось разбить. Благо, сейчас все они под наблюдением видеокамер.

Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок. Заказчик новых остановок - МУП дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района. А сделает их для города «Волгоградский композитный завод», который в этом тендере оказался единственным участником и победителем. Поставить новые павильоны он должен в срок до 1 марта 2019 года.

Кстати, мнения волгоградцев по поводу новых стеклянных остановок разделились. Одни считают, что они не практичные, не спасают ни от дождя, ни от снега, ни от тени, и в сильную жару в них можно схватить удар. Другие же радовались широким и удобным скамейкам – наконец-то есть где присесть во время долгого ожидания транспорта.

Напомним, прежде всего, павильоны ставили вдоль крупных магистралей и на так называемых клиентских маршрутах к ЧМ. Есть надежда, что новые остановки появятся и на второстепенных улицах. Ставили впопыхах, но 86 штук все-таки заменили.

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