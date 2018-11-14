Чтобы не рухнул: к дому на Невской в Волгограде прикрепят еще 12 тонн металла

СЕГОДНЯ 13:32 2018-11-14T15:45:15+03:00

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Несчастную многоэтажку №2 на улице Невской укрепляют уже второй год подряд. Когда в мае 2017-го дом стал, буквально, расходиться по швам, поняли, что тянуть некуда (хотя трещать он стал еще в 2015-м). Провели обследование и решили укреплять. На первом этапе конструкции трех подъездов связали металлической стяжкой. Долго уговаривали жильцов, с некоторыми пришлось даже судиться, но стянули. Потом укрепили фундамент: сделали 894 прокола грунта глубиной до 12 метров, в которые через перфоратор с металлической трубой залили около 260 тонн цементного раствора. Теперь стены дома еще дополнительно укрепят металлоконструкциями (ну чтоб уже точно не рухнул). Их смонтируют на уровне 5, 4, 3 и 2-го этажей. На этом этапе специалисты используют порядка 12-13 тонн металлоконструкций, рассказывают «КП-Волгоград» в администрации города.

Одновременно, строители завершают капремонт кровли. Уже полностью заменили кровельный ковер. Теперь установят новую водосточную систему и металлические крышки на вентиляционную шахту.

- Решено, что кроме косметического ремонта в квартирах жильцов полностью заменят систему отопления и поставят всем пластиковые окна. А в тех квартирах, где обосновались строители на период восстановительных работ, заменят еще и напольное покрытие, отштукатурят стены и поклеют обои. Кроме того, все металлические тяжи в квартирах закроют декоративными коробами. Все работы выполняются за счет средств городского бюджета, - уточняют в мэрии.