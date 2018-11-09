Под Волгоградом в доме сгорели два человека
Огонь унес жизни еще двух волгоградцев. Трагедия произошла сегодня, 9 ноября в хуторе Новоляпичев Калачевского района Волгоградской области. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в ГУ МЧС по региону.
Тревожное сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 14.49. Позвонили соседи, живущие по улице Молодежной. Они рассказали, что из одного дома валит густой дым и огонь уже перебрался на крышу.
К моменту прибытия спасателей дом уже полыхал по всему периметру, горела и крыша с деревянной обрешеткой.
- На ликвидации пожара были задействованы два расчета ГУПС-70 и ПСЧ-39. К половине четвертого вечера огонь потушили, - отчитались в ведомстве.
Но спасти людей уже было невозможно. На пепелище пожарные обнаружили два тела: 82-летней бабульки и 50-летнего мужчины.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, буквально 5 ноября в Волгограде на пожаре тоже погибли пожилая мать с взрослым сыном.
ГУ МЧС России по Волгоградской области призывает: люди, соблюдайте правила пожарной безопасности в быту!
Не оставляйте детей без присмотра, Помните: нарушение правил пожарной безопасности при курении и использовании электрооборудования – основные причины пожаров в жилье. Строго соблюдайте правила пожарной безопасности при обогреве печью!