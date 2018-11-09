2018-11-09T17:58:15+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в доме сгорели два человека

Трагедия произошла в Калачевском районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Огонь унес жизни еще двух волгоградцев. Трагедия произошла сегодня, 9 ноября в хуторе Новоляпичев Калачевского района Волгоградской области. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в ГУ МЧС по региону.

Тревожное сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 14.49. Позвонили соседи, живущие по улице Молодежной. Они рассказали, что из одного дома валит густой дым и огонь уже перебрался на крышу.

К моменту прибытия спасателей дом уже полыхал по всему периметру, горела и крыша с деревянной обрешеткой.

- На ликвидации пожара были задействованы два расчета ГУПС-70 и ПСЧ-39. К половине четвертого вечера огонь потушили, - отчитались в ведомстве.

Но спасти людей уже было невозможно. На пепелище пожарные обнаружили два тела: 82-летней бабульки и 50-летнего мужчины.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, буквально 5 ноября в Волгограде на пожаре тоже погибли пожилая мать с взрослым сыном.

ГУ МЧС России по Волгоградской области призывает: люди, соблюдайте правила пожарной безопасности в быту!

Не оставляйте детей без присмотра, Помните: нарушение правил пожарной безопасности при курении и использовании электрооборудования – основные причины пожаров в жилье. Строго соблюдайте правила пожарной безопасности при обогреве печью!

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