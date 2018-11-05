Мать с сыном погибли на пожаре в Волгограде

СЕГОДНЯ 08:56 2018-11-05T09:08:22+03:00

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О пожаре дежурному МЧС в 19-48 сообщили соседи по улице 33-Героев в Красноармейском районе Волгограда. В Загорелся кирпичный частный дом – столб дыма был виден далеко вокруг. очевидцы пытались как-то потушить пламя, но огонь распространялся очень быстро. Пожарные приехали на место через 10 минут и к половине девятого они справились с огнем.

Дом выгорел полностью и восстановлению не подлежит. На пепелище нашли два обгорелых тела. Не смогли выбраться из огня 52-летняя женщина и ее 31-летний сын. Сейчас причину пожара выясняют специалисты: была ли это проводка или непотушенная сигарета. Возможно, хозяева были пьяными, поэтому и не смогли выбраться из полыхающего дома.

А МЧС еще раз напоминает жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Следите за исправностью электроприборов. Не используйте самодельные устройства.