«Старая Сарепта» покажет коллекцию монет Европы

СЕГОДНЯ 09:42 2018-11-09T09:48:05+03:00

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На этой неделе музей-заповедник «Старая Сарепта» в Красноармейском районе приглашает жителей и гостей Волгограда на выставку нумизматики. В фондах музея хранится более шестнадцати тысяч монет из более сотни стран. Часть из них покажут посетителям Сарепты с 10 по 12 ноября 2018 года. На этот раз представят европейскую часть коллекции нумизматики - уникальные монеты конца 19-го и 20-го веков.

Также 10 ноября в 11.00 для малышей покажут кукольный спектакль «Домовенок Кузя» (билеты: 150 руб. 3+). А в 16.00 волгоградцев приглашают в Сарепту на программу «Параскева Пятница», где познакомят с обрядами, традициями и приметами этого дня, а также покажут выступление ансамбля «Волжаночка» (билеты 200 руб.). Запись - (8442) 67-33-02.

На этой неделе волгоградцев также ждут огненное шоу, театральные премьеры, концерты, футбольный матч и еще много чего интересного - смотрите путеводитель на выходные от "КП-Волгоград".