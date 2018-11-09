2018-11-09T09:48:05+03:00
Общество

«Старая Сарепта» покажет коллекцию монет Европы

Уникальную коллекцию нумизматики представят волгоградцам в музее с 10 по 12 ноября
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
волгоградцам покажут монеты стран Европы. Фото: Старая Сарептаволгоградцам покажут монеты стран Европы. Фото: Старая Сарепта
Изменить размер текста:

На этой неделе музей-заповедник «Старая Сарепта» в Красноармейском районе приглашает жителей и гостей Волгограда на выставку нумизматики. В фондах музея хранится более шестнадцати тысяч монет из более сотни стран. Часть из них покажут посетителям Сарепты с 10 по 12 ноября 2018 года. На этот раз представят европейскую часть коллекции нумизматики - уникальные монеты конца 19-го и 20-го веков.

Также 10 ноября в 11.00 для малышей покажут кукольный спектакль «Домовенок Кузя» (билеты: 150 руб. 3+). А в 16.00 волгоградцев приглашают в Сарепту на программу «Параскева Пятница», где познакомят с обрядами, традициями и приметами этого дня, а также покажут выступление ансамбля «Волжаночка» (билеты 200 руб.). Запись - (8442) 67-33-02.

На этой неделе волгоградцев также ждут огненное шоу, театральные премьеры, концерты, футбольный матч и еще много чего интересного - смотрите путеводитель на выходные от "КП-Волгоград".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дочь скульптора Петра Малкова узнала работу отца в найденном на Волжской ГЭС Ленине
Бочаров встретился с конкурсным управляющим ВМК «Красный Октябрь»
На ВМК «Красный Октябрь» остановлено производство
Волгоградские бизнесмены зарабатывали на украденном песке миллионы рублей
Туман, дождь, снег и гололед: водителей предупреждают об ухудшении погоды в Волгограде
В Волгограде пьяный водитель отправил на больничную койку двух человек
Астраханец может сесть за 700 килограммов выловленных судаков
Мигрант подготовил для волгоградских наркоманов около килограмма героина
Билеты на матч Ротор - Авангард в продаже на «Волгоград Арене»
Губернатор встретился с рабочими комбината-банкрота «Красный Октябрь»
В Волгограде дорогу на проспекте Жукова сузят из-за капремонта переезда
Волгоградская область заложит 57 миллионов рублей на расселение аварийного жилья
В призыве за трезвость на билборде в Астрахани допустили две ошибки
В Камышине военнослужащий зарабатывал на наркотиках
В Волгограде бизнесмен недоплатил в бюджет 12 миллионов рублей
Под Волгоградом полицейские поймали двух браконьеров
Волгоградский Фонд капремонта положит 700 миллионов на депозит