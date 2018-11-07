Куда пойти в Волгограде: Фестиваль огня и света, итальянский киноноябрь, футбол и фольклорный праздник

СЕГОДНЯ 15:29 2018-11-07T15:31:39+03:00

Куда пойти в Волгограде с ребенком, с друзьями и всей семьей с 7 по 14 ноября 2018 [афиша, досуг]

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Неделя с 7 по 14 ноября 2018 в Волгограде будет интересной и богатой на культурные события. В музеях и выставочных залах открылись новые выставки, насыщенную программу предлагают театры и концертные залы. Любителей футбола ждут на «Волгоград Арене». Для молодежи устроят огненное шоу в парке. Немало интересного приготовили для детворы в дни осенних школьных каникул. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда пойти с ребенком, с друзьями и всей семьей.

ОГНЕННОЕ ШОУ

В субботу в Центральном парке культуры и отдыха пройдет Фестиваль огня и света от мастеров пиротехники и света из Санкт-Петербурга. Волгоградцев ждет часовое огненное шоу, удивительные трюки, световой перформанс и море пиротехники. Такого в Волгограде еще не было – уверяют организаторы.

Помимо зрелищного представления в программе - веселые конкурсы и интерактив со зрителями.

ЦПКиО. 10 ноября в 20.00. Билеты: 300 руб. (на входе). Дети до 6 лет - бесплатно.

Огненное шоу привезут мастера из Санкт-Петербурга.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КРУПЕНИЧКИН ДОМ»

В выходные мастера народной куклы приглашают ребят и взрослых в выставочный зал музея Машкова на фольклорный праздник. Гостей в «Крупеничкином доме» ждут экскурсии, истории, игры, загадки, гадания, приметы, конкурсы и множество кукол ручной работы, одну из которых научат делать на мастер-классе.

10 ноября в 12.00 - фольклорный праздник «Параскева-заступница бабьей доли».

18 ноября в 12.00 - фольклорный праздник «Батюшка Кузьма-Демьян, скуй нам свадебку крепко-накрепко!».

24 ноября в 12.00 - музейные посиделки «Федор Студит».

Выставочный зал, ул. Чуйкова, 37, т.: (8442) 38-59-15, 24-16-79. Предварительная запись.

ИТАЛЬЯНСКИЙ КИНОНОЯБРЬ

В ноябре волгоградцам предлагают перенестись в атмосферу солнца, любви и приключений. В рамках кинопроекта «Итальянский ноябрь» пройдут показы лучших комедий, а также дегустации, вечеринки, гастрономические мастер-классы и тематические лекции.

8 ноября в 19.00 - «Белое вино из Баббудойу».

15 ноября в 19.00 - «Между нами девочками».

22 ноября в 19.00 - «Кто эти люди?».

29 ноября в 19.00 - «Уедем к чертовой бабушке».

Все фильмы покажут на итальянском языке с русскими субтитрами.

«Миля», Ельшанская набережная, 2а, т. 8-902-363-09-67. Билеты: 500 руб. 18+

Волгоградцам покажут лучшие итальянские комедии. Фото% кадр из фильма

Спорт

ФУТБОЛ: «РОТОР» - «АВАНГАРД»

Матч 21-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ «Ротор» - «Авангард»пройдет на «Волгоград Арене» в субботу, 10 ноября.

После двух поражений подряд футболистам «Ротора» очень нужна поддержка болельщиков. Ведь в опасной близости вновь маячит зона вылета. А дома, как говорится, и стены помогают, и самые лучшие болельщики ФНЛ.

Так что все на стадион! Болеем за наших!

Стадион «Волгоград Арена». 10 ноября в 14.00. Билеты: от 100 руб.

Вперед, за Ротор!Фото: Екатерина СИМОХИНА

Театры

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

Опера Чайковского «Евгений Онегин» - это знакомый с детства сюжет, известные персонажи, предсказуемый финал и узнаваемые музыкальные темы. «Письмо Татьяны», «Ариозо Ленского», «ария Гремина» - шедевры русского оперного искусства в одном месте и в одно время.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т. (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30.Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru. 11 ноября в 17.00. Билеты: 200 - 1300 руб. 12+

Опера Чайковского «Евгений Онегин». Фото: Царицынская опера

«12 СТУЛЬЕВ»

«Утром - деньги, вечером - стулья». В музыкальном театре премьера мюзикла «12 стульев» по Ильфу и Петрову. Зрителей ждут знакомые и любимые персонажи, яркие мелодии и постановка в лучших традициях Бродвея. Это одна из самых «многолюдных» постановок. В ней множество массовых картин и новые голоса.

Кстати, к концу года волгоградцев ждут еще три яркие премьеры – мюзикл «Вечера на хуторе близ Диканьки», концерт «Карнавальная ночь» и новогодняя сказка «Новые приключения Красной Шапочки».

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4, т. (8442) 38-30-68.Билеты онлайн на сайте muzteatr-vlg.ru. 11 и 25 ноября в 17.00. Билеты: от 200 руб. 12+

В музыкальном театре премьера мюзикла «12 стульев».Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА»

Путаница, недоразумения, обманы и розыгрыши, интрига и романтический финал – все это «Палата бизнес-класса» в постановке Алексея Серова. Действие происходит в больничной палате, где лежит крупный чиновник. А жена, любовница и бухгалтер, занимающийся его тайным бизнесом, втягивают в свои непростые отношения молоденькую медсестру и соседа по палате.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68, 8-937-706-13-04. 11 ноября в 17.00. Билеты: от 100 руб. 16+

Не пропусти!

«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»

Театр кукол в ноябре подготовил сюрприз для зрителей - спектакль для взрослых «Ночь перед Рождеством» по повести Николая Гоголя. Будут здесь и кузнец Вакула, и запорожцы, и чудные черевички. Покажут классику в сценической версии Дмитрия Дашкова и московского режиссера Карена Нерсисяна.

Театр кукол, пр. Ленина, 15, т. 8-960-880-68-90, билеты онлайн puppetvlg.ru. Премьера! 23 ноября в 18.00. Билеты: 200 - 250 руб. 12+

В кукольном театре спектакль для взрослых.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Концерты

ДЖАЗ НА ВОЛГЕ

Хотя навигация и завершилась, проект «Джаз на Волге» от квартета А-ДЖАЗ продолжается. Музыкальный теплоход пришвартовался до весны в ресторанном комплексе «Миля». В среду волгоградцев ждут маэстро Дмитрий Арутюнов , Марина Милютина (контрабас), Виктор Мокеев (ударные) и великолепная Ирина Аксенова.

«Миля», Ельшанская набережная, 2а. 7 ноября в 19.00. Билеты: 800руб. 16+

ХОР ТУРЕЦКОГО

Настоящий праздник музыки, позитивные эмоции и отличное настроение подарит волгоградцам концерт уникального коллектива. Хор Турецкого – это уникальные голоса, невероятная энергетика и присущая только им манера исполнения. Коллектив исполнят любую музыку – классика и рок, поп и оперы, джаз и народные песни. При этом артисты собирают лучшие произведения со всего мира и поют более чем на десяти языках.

Экспоцентр, пр. Ленина, 65а. 11 ноября в 19.00. Билеты: 1800 - 4500 руб.

Хор Турецкого покажет яркую программу. Фото: arthor.ru

ГЛИНКА, РАВЕЛЬ, ШТРАУС

Волгоградский академический симфонический оркестр представляет концерт с испанским характером. В программе - монументальная симфоническая поэма Штрауса«Дон Кихот», «Испанская увертюра» Глинки и написанная под ее заметным влиянием «Испанская рапсодия» Равеля. Солисты - Анатолий Катунин (альт, Волгоград), Сергей Словачевский (виолончель, Москва). За дирижерским пультом - Андрей Аниханов.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru. 11 ноября в 17.00. Билеты: 100 - 700 руб. 6+

Волгоградский академический симфонический оркестр представляет концерт с испанским характером.

«МУЗЫКА СЕРДЦА»

Даже с наступлением холодных дней в парках продолжает звучать «Музыка сердца». В эту пятницу Волгоградский духовой оркестр приглашает на танцплощадку в парк Гагарина в Краснооктябрьском районе.

Парк Гагарина. 9 ноября в 15.00. Вход свободный.

Выставки

«МУЗЫКА СТАЛИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ»

В музее-панораме «Сталинградская битва» открылась выставка, которая расскажет о «Музыке Сталинградской победы» - песнях, которые сочиняли и пели на фронте и в тылу. Среди экспонатов- фотографии артистов во время выступлений перед бойцами в разрушенном Сталинграде, ноты и тексты песен, которые звучали на передовой, пюпитр, дирижерская палочка.

Выставка работает до 12 ноября. Музей-панорама «Сталинградская битва», ул. Чуйкова, 47, т. (8442) 550-083. Режим работы: вт., ср., пт., вс. - с 10.00 до 18.00, чт. - с 13.00 до 21.00, сб. - с 10.00 до 20.00, выходной – понедельник.

«НЕБЕСНЫЙ ЩИТ РОДИНЫ: ЦАРИЦЫН-СТАЛИНГРАД-ВОЛГОГРАД»

В Мемориально-историческом музее открылась новая выставка, которая расскажет о системе противовоздушной обороны на примере военной истории Царицына–Сталинграда-Волгограда. В экспозиции - фото, документы, личные вещи и награды воинов-зенитчиков. Увидят посетители и приборную панель пульта управления зенитно-ракетного комплекса С-75.

Работает выставка до 15 марта. Мемориально-исторический музей, ул. Гоголя, 10, т. (8442) 55-01-51, доб.1104.