В Волгограде судят банду, которая за шесть лет ограбила 31 ювелирный магазин

СЕГОДНЯ 15:25 2018-11-07T15:28:31+03:00

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Следователи волгоградского Главка завершили расследование громкого дела банды уголовников, которые шесть лет грабили ювелирные магазины. Последней точкой для них стало ограбление в Камышине - 18 июня 2017-го. Именно после этого грабителей задержали. Правда, не всех.

Напомним, в Камышине они вынесли из ювелирного магазина драгоценностей на 5 миллионов рублей, после чего скрылись на машине. Но автомобиль заметили сотрудники ДПС. Уходя от преследования, преступники открыли огонь и ранили инспектора. Старлей Алексей Серов получил касательное ранение в голову, к счастью, выжил. А через 4 дня в ходе спецоперации в Азове Ростовской области задержали одного из бандитов - 41-летнего местного жителя. После чего волгоградские правоохранители вместе с коллегами из Ростовской, Саратовской областей и Татарстана задержали еще четверых. Итого пятеро оказались за решеткой. Шестой - глава банды - покончил с собой при задержании в Саратовской области. Седьмой, как оказалось, скончался от огнестрельных ранений еще в 2013-м. Восьмому удалось сбежать. Он до сих пор в розыске.

Следователи установили, что банда действовала с 2011 года, за 6 лет им удалось ограбить 31 ювелирный магазин в Волгоградской, Ростовской и Саратовской областях. В общей сложности они награбили на 80 миллионов рублей.

Задержанным грозит большой срок. 37-летнему ростовчанину и 31-летнему камышанину уже предъявили обвинения за особо тяжкие преступления по части 2 статьи 209 и по части 4 статьи 162, уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. Оперативное сопровождение дела вели сотрудники регионального Угрозыска.