В Волгограде судят банду, которая за шесть лет ограбила 31 ювелирный магазин
Следователи волгоградского Главка завершили расследование громкого дела банды уголовников, которые шесть лет грабили ювелирные магазины. Последней точкой для них стало ограбление в Камышине - 18 июня 2017-го. Именно после этого грабителей задержали. Правда, не всех.
Напомним, в Камышине они вынесли из ювелирного магазина драгоценностей на 5 миллионов рублей, после чего скрылись на машине. Но автомобиль заметили сотрудники ДПС. Уходя от преследования, преступники открыли огонь и ранили инспектора. Старлей Алексей Серов получил касательное ранение в голову, к счастью, выжил. А через 4 дня в ходе спецоперации в Азове Ростовской области задержали одного из бандитов - 41-летнего местного жителя. После чего волгоградские правоохранители вместе с коллегами из Ростовской, Саратовской областей и Татарстана задержали еще четверых. Итого пятеро оказались за решеткой. Шестой - глава банды - покончил с собой при задержании в Саратовской области. Седьмой, как оказалось, скончался от огнестрельных ранений еще в 2013-м. Восьмому удалось сбежать. Он до сих пор в розыске.
Следователи установили, что банда действовала с 2011 года, за 6 лет им удалось ограбить 31 ювелирный магазин в Волгоградской, Ростовской и Саратовской областях. В общей сложности они награбили на 80 миллионов рублей.
Задержанным грозит большой срок. 37-летнему ростовчанину и 31-летнему камышанину уже предъявили обвинения за особо тяжкие преступления по части 2 статьи 209 и по части 4 статьи 162, уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. Оперативное сопровождение дела вели сотрудники регионального Угрозыска.
Разбойное нападение на ювелирный магазин в Камышине.