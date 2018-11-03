По факту крушения мотодельтаплана в Волгограде проводят проверку

СЕГОДНЯ 11:33 2018-11-03T11:33:44+03:00

Жизни пилота уже ничего не угрожает

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Следователи Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организовали проверку по факту крушения мотодельтаплана в Волгограде.

Напомним, ЧП произошло 2 ноября примерно в 11.00 в районе аэродрома Воропоново.

- Пилот - испытатель, сотрудник Росавиации совершал экспериментальный полет на мотодельтоплане. При заходе на посадку, не рассчитав скорость и нарушив принцип аэродинамики, упал, - звучит официальная версия следователей.

Мужчине предположительно 60 лет. Он получил травмы, но, к счастью, остался жив. Его госпитализировали в больницу Волгограда. Он находится в сознании, его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточняют следователи Южного следственного управления на транспорте.