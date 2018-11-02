2018-11-02T22:02:54+03:00
Происшествия

Экспериментировали: в Волгограде разбился дельтаплан

Пилот остался жив, но получил травмы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мотодельтаплан упал при совершении экспериментального полета.Мотодельтаплан упал при совершении экспериментального полета.Фото: Александр БОЙКО
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В нескольких километрах от Волгограда сегодня, 2 ноября, потерпел крушение мотодельтаплан. ЧП случилось примерно в 16.45 по волгоградскому времени.

- Мотодельтаплан упал при совершении экспериментального полета. Пилот-испытатель, сотрудник Росавиации, при заходе на посадку, не рассчитал скорость и, нарушив принцип аэродинамики, упал, - цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

ЧП произошло возле аэродрома Воропоново. Он расположен прямо вдоль дороги на южной окраине Максимки (сразу за мостом). В середине прошлого века он принимал самолеты союзных авиалиний, а в 80-е годы Воропоново перешел на руководство самолетами сельхозавиации.

Пилот, к счастью, остался жив. Его в срочном порядке госпитализировали. Сейчас за его жизнь борются медики.

А следователи, тем временем, уже организовали проверку по факту ЧП. Специалистам предстоит установить все обстоятельства происшедшего.

Напомним, что это уже не первое крушение мотодельтапланеристов в Волгоградской области в этом году. В мае в Советском районе насмерть разбился пилот из Владимира. А в июне в Калачевском районе упал дельтаплан МД-50 ВГ, принадлежащий ООО «Спектр». Он обрабатывал поля. Оба пилота погибли.

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