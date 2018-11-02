В Волгограде устроят благотворительный концерт, чтобы спасти от рака юную танцовщицу

СЕГОДНЯ 13:54 2018-11-02T13:54:49+03:00

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«Жить!» - так называется благотворительный концерт, который состоится 6 ноября в 18.00 на сцене Волгоградского музыкального театра. Известные волгоградские коллективы выйдут на сцену, для того чтобы собрать средства на лечение хореографа Светланы Ивушкиной или просто Ивушки. Молодая, красивая, светлая, лауреат многих всероссийских и международных конкурсов по хореографии, организатор детских танцевальных проектов, занимается благотворительностью. После того, как врачи диагностировали у нее рак, помощь понадобилась и самой Светлане. Более восьми тысяч подписчиков странички Ивушки поддерживают ее морально. Но и без материальной поддержки ей не обойтись.

Сейчас доктора готовят девушку к операции по пересадке костного мозга, на которую нужно немало денег. Волгоградцы смогут поддержать Светлану Ивушкину во время благотворительного концерта. Цена билета – ваш выбор.