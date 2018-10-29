Под Волгоградом поймали сбежавших из колонии-поселения заключенных

СЕГОДНЯ 19:57 2018-10-29T19:57:48+03:00

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Десять дней ушло на то, чтобы поймать двух сбежавших из волгоградской колонии заключенных. Андрея Шурупова и Сергея Яковлева увидели в Калачевском районе. Они двигались перелесками вдоль ростовской трассы. Видимо, зэки собирались укрыться в соседних областях. Но не повезло. Искали их и полицейские и сотрудники ГУФСИНа.

Сейчас сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области проверяют беглецов на причастность к преступлениям, которые произошли в регионе за последние полторы недели.

Напомним, Андрей Шурупов и Сергей Яковлев сбежали 19 октября. Их осудили в 2016 году одного за распространение наркотиков, второго за кражу. Они были на хорошем счету, поэтому находились в заключении в колонии-поселении и работали на производстве. Обоим оставалось сидеть всего лишь год. Но они выбрали свободу в десять дней. Сейчас их определят в колонию общего режима и «накинут» три года за побег.