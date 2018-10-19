Под Волоградом из колонии сбежали два зэка, осужденных за кражу и наркотики

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-19T11:53:29+03:00

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Вот уже не первый день по Волгограду гуляют слухи о банде зэков из 10-30 человек, которые сбежали во время этапирования. Мол, вся эта шайка готова ко всему. Кто-то пытался даже найти жертвы. Но безуспешно. Потому что банды не было. Но заключенные действительно совершили побег из колонии-поселения в Волжском. Двое мужчин 28 и 33 лет самовольно покинули охраняемую территорию. Один из них жил в Котельниковском районе, где его и осужили к трм годам за распространение наркотиков. Второй обворовал квартиру в Алексеевском районе и должен был также отсидеть три года. Приговоры они получили в 2016 году, так что находиться в тюрьме им оставалось меньше года.

В 2017 году их перевели из колонии общего режима в колонию поселение. Перемещение по ней в рамках тертории свободное. И даже можно выходить по рабочей необходимости за пределы – в муниципальное образование, где находится режимный объект. Но зэки все-таки решились на побег.

Сейчас их ищет МВД и ГУФСИН. Всем, кто видел двух зэков, просьба позвонить по телефонам: по Волжскому – (8443) 41-56-56, 34-24-52, 93-72-43. Или в дежурную часть ГУ МВД России по Волгоградской области - 30-43-45, или в дежурную часть УФСИН России по Волгоградской области - 40-18-53.

Приметы 28-летнего Сергея Яковлева: рост около 170 сантиметров, худощавый, короткие светло-русые волосы, на левом предплечье татуировка с надписью на латыни, на левом запястье – «ВМФ», на левом плече – филин с надписью «БСН СФ».

Приметы 33-летнего Андрея Шурупова: рост около 168 сантиметров, волосы темные, короткие. Есть татуировки на правом плече в виде кельтского узора, на левом плече ангел, на левой кисти надпись «За ПВ».