2018-10-27T21:42:57+03:00
Спорт

Ротор готовится удивить Тамбов в Волгограде

Волгоградские фанаты готовят флеш-моб, а соперник разминается и привыкает к нашему климату [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ФК "Ротор"Фото ФК "Ротор"
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Завтра, 28 октября, на «Волгоград Арене» в рамках 19-го тура Олимп-Первенство ФНЛ «Ротор» встречается с ФК «Тамбов». Игра предстоит яркая и напряженная. Подопечные Роберта Евдокимова, похоже, притерлись друг к другу и в последних четырех турах набрали целых десять очков, пропустив при этом лишь один мяч. «Тамбов» тоже не пропускал уже три игры и убедительно отстаивает свою лидерскую позицию в ФНЛ. И проигрывать в Волгограде явно не намерены. Но волгоградцы играют дома. И фанаты уже готовятся рвать горло и двигать свою команду вперед. По такому случаю они даже решили вернуть на стадион свою добрую традицию - вместе с диктором трижды приветствовать «Ротор» на поле и хором объявлять своих игроков, как делали это в славные 90-е.

«Тамбов», тем временем, уже прибыл в Волгоград и провел предматчевую тренировку. Своими впечатлениями они уже даже успели поделиться в снятом видеоролике.

А мы напоминаем, что матч начнется в 16.00 по новому волгоградскому времени (не забудьте в 2.00 28 октября перевести стрелки на час вперед!).

Купить билеты на стадион можно будет в день игры: кассы «Волгоград Арены» будут открыты с 10.00.

"Тамбов" готовится к игре с "Ротор" в Волгограде.

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