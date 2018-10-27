Ротор готовится удивить Тамбов в Волгограде

СЕГОДНЯ 21:42 2018-10-27T21:42:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Завтра, 28 октября, на «Волгоград Арене» в рамках 19-го тура Олимп-Первенство ФНЛ «Ротор» встречается с ФК «Тамбов». Игра предстоит яркая и напряженная. Подопечные Роберта Евдокимова, похоже, притерлись друг к другу и в последних четырех турах набрали целых десять очков, пропустив при этом лишь один мяч. «Тамбов» тоже не пропускал уже три игры и убедительно отстаивает свою лидерскую позицию в ФНЛ. И проигрывать в Волгограде явно не намерены. Но волгоградцы играют дома. И фанаты уже готовятся рвать горло и двигать свою команду вперед. По такому случаю они даже решили вернуть на стадион свою добрую традицию - вместе с диктором трижды приветствовать «Ротор» на поле и хором объявлять своих игроков, как делали это в славные 90-е.

«Тамбов», тем временем, уже прибыл в Волгоград и провел предматчевую тренировку. Своими впечатлениями они уже даже успели поделиться в снятом видеоролике.

А мы напоминаем, что матч начнется в 16.00 по новому волгоградскому времени (не забудьте в 2.00 28 октября перевести стрелки на час вперед!).

Купить билеты на стадион можно будет в день игры: кассы «Волгоград Арены» будут открыты с 10.00.