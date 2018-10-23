На астраханском рынке пожарные справились с открытым горением

23 Окт. 23:49 2018-10-23T23:49:58+03:00

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Четыре часа понадобилось, чтобы около пятидесяти спасателей с помощью 14 машин справились с открытым огнем на рынке в городе Ахтубинске.

Пожар начался в 18-40 по местному времени.Сначала загорелся один павильон. Но ветер быстро перекинул пламя на соседние строения. Через час горела уже тысяча квадратных метров. А еще через час уже 2500 метров.

На место стянулись все спасатели, что были в городе, вся техника. Приехала помощь и из соседних населенных пунктов. В итоге пожар тушили полсотни пожарных. Огонь долго не унимался. Чтобы не допустить беды, из соседних зданий и домов эвакуировали 85 человек. Их направили в ближайшую школу, где организовали горячее питание и временное «жилье».

Зарево пожара на «хитром» рынке было видно со всех уголков Ахтубинска. Многие опасались, что ветер сыграет злую шутку и направит огонь на весь город. Но обошлось. К девяти часам вечера пожар локализовали, а в 22-35 МЧС объявило о ликвидации открытого горения.

Пожарным предстоит трудиться еще много часов на «объекте». Нужно полностью исключить повторного возгорания.

Причина ЧП пока неизвестна.