В Ахтубинске полыхает «хитрый» рынок

СЕГОДНЯ 19:38 2018-10-23T19:51:55+03:00

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Небольшой городок Ахтубинск сегодня вечером не спит. В центре по улице Нестерова горит «хитрый» рынок, как его называют местные жители. Не просто горит, а полыхает. Очевидцы говорят, что зарево видно со всех уголков Ахтубинска.

Тревожное сообщение о том, что загорелся торговый павильон на рынке «в поступило в 18.40 по местному времени. К месту ЧП тут же направили пожарный расчет. Но когда спасатели подъехали к рынку, огонь уже перекинулся с одного павильона на соседние. Позвали подмогу.

- В 18.50 был объявлен вызов №2 (сильное возгорание). К тушению пожара привлекли девять единиц техники, 38 спасателей сейчас борются с огнем, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

Но тушение осложняется тем, что внутри торговых павильонов много легковоспламеняющихся вещей. За полчаса - к 19.20 по астраханскому времени - огонь уничтожил 2500 квадратных метров рынка.

- В 19.20 был объявлен вызов №3. На месте от МЧС работают 9 единиц техники и 38 человек личного состава, - передают с места ЧП астраханские спасатели.

Информация уточняется.