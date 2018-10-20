2018-10-20T17:36:38+03:00
Общество

Матч Ротор – Мордовия начался с минуты молчания

На «Волгоград Арене» почтили память легендарного диктора Центрального стадиона Ольги Парамоновой
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Болельщики стоя аплодировали Ольге Парамоновой и говорили ей "спасибо".Болельщики стоя аплодировали Ольге Парамоновой и говорили ей "спасибо".Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Матч Олимп-Первенства ФНЛ «Ротор» - «Мордовия» 20 октября начался с минуты молчания в память о погибших в Керчи и легенде стадиона. На «Волгоград Арене» почтили память диктора Ольги Парамоновой, чей голос на протяжении многих лет сопровождал все футбольные матчи на Центральном стадионе Волгограда. Она ушла из жизни 11 октября. На экране показали ролик в память о Парамоновой. Мелькали кадры последнего матча, который она комментировала. А потом волгоградские болельщики стоя аплодировали Ольге Васильевне. Футболисты и арбитры вышли на поле в траурных повязках.

Голос Ольги Парамоновой был голосом "Ротора". Фото: ФК "Ротор"

Голос Ольги Парамоновой был голосом "Ротора". Фото: ФК "Ротор"

Первый тайм матча «Ротор» - «Мордовия» завершился нулевой ничьей.

Тем временем дубль «Ротора» в Саратове крупно проиграл «Соколу». В ворота волгоградцев забили четыре безответных мяча. Дубль оформил Федор Дворников, также отличились Евгений Дудиков и Александр Саплинов. Счет - 4:0.

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