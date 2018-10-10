В Волгограде задержали беглого осужденного, напавшего на салоны экспресс-кредитования

СЕГОДНЯ 12:35 2018-10-10T12:35:33+03:00

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В Волгограде оперативники ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального УФСИН задержали 25-летнего Александра Соколова, подозреваемого в побеге из-под стражи и серии нападений на офисы экспресс-кредитования.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, задержали беглого осужденного в среду, 10 октября, около полудня на парковке торгово-развлекательного центра «Парк Хаус». Никакого сопротивления оперативникам он не оказал, оружия при нем также обнаружено не было.

Сейчас злоумышленник находится в отделе полиции, с ним работают следователи. Уже известно, что деньги ему нужны были для того, чтобы выехать за пределы Волгоградской области.

Напомним, в розыск злоумышленника объявили в субботу, 6 октября. Он сбежал с участка колонии-поселения №19, и уже через несколько часов ограбил офисы экспресс-кредитования в Тракторозаводском и Красноармейском районах.