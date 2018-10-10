В Волгограде задержали беглого осужденного, напавшего на салоны экспресс-кредитования
В Волгограде оперативники ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального УФСИН задержали 25-летнего Александра Соколова, подозреваемого в побеге из-под стражи и серии нападений на офисы экспресс-кредитования.
Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, задержали беглого осужденного в среду, 10 октября, около полудня на парковке торгово-развлекательного центра «Парк Хаус». Никакого сопротивления оперативникам он не оказал, оружия при нем также обнаружено не было.
Сейчас злоумышленник находится в отделе полиции, с ним работают следователи. Уже известно, что деньги ему нужны были для того, чтобы выехать за пределы Волгоградской области.
Напомним, в розыск злоумышленника объявили в субботу, 6 октября. Он сбежал с участка колонии-поселения №19, и уже через несколько часов ограбил офисы экспресс-кредитования в Тракторозаводском и Красноармейском районах.