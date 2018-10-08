В Волгограде беглый зэк ограбил офисы экспресс-кредитования

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-08T15:26:17+03:00

Осужденный сбежал 6 октября и сразу же ограбил несколько офисов экспресс-кредитования Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Изменить размер текста: A A

В Волгограде полицейские и сотрудники федеральной службы исполнения наказаний ищут сбежавшего осужденного, подозреваемого в ограблении нескольких офисов экспресс-кредитования. Мужчина сбежал в субботу, 6 октября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, осужденный, 25-летний Александр Соколов, отбывал наказание на участке колонии-поселения №19. 6 октября он сбежал из исправительного учреждения и с интервалом в несколько часов ограбил офисы экспресс-кредитования в Тракторозаводском и Красноармейском районах Волгограда.

На вид злоумышленнику 25-30 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения. Волос короткий, светлый. В день побега был одет в синие джинсы, темно-синюю кофту с капюшоном. Слева на груди кофты надпись «Найк». На голове у сбежавшего преступника была кепка.

Всем, кому что-либо известно о нахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 02, дежурная часть Красноармейского отдела полиции - 62-40-20, Дежурная часть Тракторозаводского отдела полиции - 74-07-69, дежурная часть УФСИН России по Волгоградской области - 40 18 53.