Волгоградцев приглашают на чемпионат грибников

СЕГОДНЯ 19:06 2018-10-09T19:06:38+03:00

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Чемпионат «Грибной охотник» пройдет в субботу, 13 октября, в природном парке «Цимлянские пески» в Чернышковском районе Волгоградской области. Призы организаторы обещают лишь лучшим, а вот грибы - всем желающим. Сейчас для них самое время.

Кстати, в «Цимлянских песках» грибников уже дожидаются подберезовики, подосиновики, вешенки, тополевая рядовка и даже белые грибы. А организаторы обещают всех гостей еще и особой цимлянской ухой попотчевать.

По традиции конкурс устроят в четырех номинациях: лучшая команда, лучший грибник, гриб-великан и «За улучшение экологии» - кроме грибов гостям предложат собрать мусор.

- Если вы решили отправиться на соревнования, подробности и дорогу можно узнать в дирекции природного парка по телефонам (84474) 6-31-94, 6-31-92, - сообщили "КП-Волгоград" в облкомприроды.