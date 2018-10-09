Куда пойти в Волгограде: Огни осени, Покров, парад кошек, фестиваль еды и прогулки на природе

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-09T18:44:03+03:00

Куда пойти в Волгограде с ребенком, с друзьями и всей семьей с 10 по 16 октября 2018 [афиша, досуг]

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Неделя с 10 по 16 октября 2018 в Волгограде будет богата разнообразными культурными событиями. В музеях и выставочных залах открылись новые выставки, насыщенную программу предлагают театры и концертные залы. Немало интересного подготовили для молодежи. А пока на дворе стоят теплые деньки, можно активно отдохнуть на природе. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда пойти с ребенком, с друзьями и всей семьей.

ОГНИ ОСЕНИ

Закрытие файер-сезона в Волгограде по традиции отметят огненным шоу. Самое горячее мероприятие осени на этот раз будет юбилейным - десятым, и пройдет в пятницу вечером в амфитеатре парка Победы у стадиона «Волгоград Арена». «Огни осени - 2018» соберут файерщиков не только из Волгограда и Волжского. Приедут поразить своим мастерством, новыми трюками и реквизитом артисты из Астрахани, Воронежа и Пятигорска. Парк Победы напротив стадиона «Волгоград Арена». 12 октября в 18.00. Вход свободный.

КЭТ ПАРАД

Любителей усатых-полосатых, пушистых и не очень мурлык приглашают на международную выставку кошек. Пройдет «Кэт парад IX» в выходные в Советском районе на территории «Акварели». Показать свою стать и блестящую шерстку соберутся более двухсот кошек самых разных пород. Будут среди них русские голубые, сибирские, норвежские и добрые великаны мейн-куны. Здесь можно будет не только посмотреть на кошек, но и выбрать себе питомца.

ТРЦ «Акварель», пр. Университетский, 107, 2-й этаж, вход «ОКА». 13 и 14 октября с 10.00 до 19.00. Билеты: 150 руб. Детям от 7 до 14 лет, студентам и пенсионерам - 100 руб. Детям до 7 лет - вход бесплатный в сопровождении взрослого.

Настоящая Муррркиза.Фото: Иван ВИСЛОВ

«СВАДЕБНЫЕ КАЧЕЛИ» НА ПОКРОВ

В субботу музей Машкова и клуб народной куклы «Крупеничка» приглашают детей и их родителей на фольклорный праздник Покров Пресвятой Богородицы. Гостям расскажут, как на Руси в этот день прощались с осенью, встречали зиму и готовились к свадьбам. Какие поверия и приметы были у хозяюшек и что непременно делали на Покров в доме. Повеселят волгоградцев частушками и загадками, играми и потешками. А на мастер-классе научат делать куклы «Свадебные качели». Выставочный зал музея Машкова, ул. Чуйкова, 37, т.: (8442) 38-59-15, 24-16-79. 13 октября в 11.00.

ВКУСНО! МАРКЕТ

Большой фестиваль еды вновь соберет волгоградские рестораны и гастрономические проекты, а также почитателей кулинарного искусства. На этот раз - в обновленном внутреннем дворике Центрального рынка. Гостям предложат отведать новые блюда разных народов мира. Помимо еды, в программе лекции по здоровому питанию и кулинарному мастерству. А развлекать посетителей весь день будут местные группы. Центральный рынок, внутренний дворик. 14 октября с 12.00 до 21.00. Вход свободный.

AUTUMN COVER PARTY

Осень - прекрасное время для того, чтобы отправиться на вечеринку с друзьями и зажечь под самые известные и любимые хиты групп «Ленинград», «Звери», «Леприконсы», «Ляпис Трубецкой», Blur, Shoking blue и других. «Белая лошадь», ул. Островского, 5. 12 октября в 20.00. Вход: 200 руб.

НА ПЛЯЖ ЗА ЭКСТРИМОМ

Хоть и октябрь на дворе, погода все еще почти по-летнему теплая. А уж если выглянет солнышко, то и вовсе благодать. В такие деньки хочется использовать любую возможность, чтобы выбраться на природу. Или на пляж. Хотя купаться уже вряд ли кто отважится, отдохнуть на Волге, устроить пикник и получить заряд адреналина можно в парк-клубе «Бобры» за Волгой. По окончании купального сезона здесь открыли три трассы для квадроциклов. Одна из них кольцевая, другая - восьмерка. Есть и 500-метровая для юных экстремалов. Любителей настоящих приключений ждут два экспедиционных маршрута на три или шесть часов.

Напрокат можно взять квадроциклы трех категорий мощности - для детей, подростков и взрослых. А можно приехать со своим «конем» и вдоволь погонять с друзьями. Если вы еще ни разу не управляли квадроциклом, поможет инструктор. Научат этому и детей.

Парк-клуб «Бобры», Среднеахтубинский район, хутор Бобры, береговая линия у моста через Волгу, т. (8442) 600-195. Ежедневно.

Цена вопроса: прокат квадроцикла на 15 минут - 500 руб., час - 2000. Детям - за полцены. Катание с инструктором - 300 руб.

Получить заряд адреналина можно в парк-клубе «Бобры» за Волгой. Фото @bobry_park

ЗА ГРИБАМИ С ЭКСКУРСОВОДОМ…

Те, кто давно влюблен в «тихую охоту», уже собирают грибы в давно разведанных местах. Если же вы начинающий грибник и не знаете, куда отправиться, что и где растет, как отличить съедобный гриб от несъедобного и не набрать поганок и мухоморов, можно отправиться за грибами с экскурсоводом. Совместить приятное с полезным предлагают сотрудники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».

В пойме можно найти белый и польский грибы, подосиновики, шампиньоны и вешенки, тополиную рядовку и грузди. Опытные гиды не только приведут в грибное место, но и расскажут о грибах и поделятся секретами удачной «тихой охоты». Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». Прием заявок по телефону (84479) 5-34-41.

…И НА ТЕПЛОХОДЕ

В октябре можно отправиться на пятичасовую прогулку по Волге и в лесу. Провести время в приятной компании, пообедать на борту корабля и набрать лукошко грибов. Экскурсовод в это время познакомит с природой, историей, обычаями и традициями нашего края. Теплоход «Москва-158», речпорт, причал № 17, т. 8-961-6666-444. 14 октября с 11.00 до 16.00. Билеты: 800 руб., детский - 600, до 5 лет - бесплатно (без питания).

Выставки

«МИФЫ ПЛАНЕТЫ» ДМИТРИЯ САНДЖИЕВА

В выставочном зале музея Машкова открылась выставка «Мифы планеты». В экспозиции - более 60 картин одного из самых необычных современных российских художников Дмитрия Санджиева. Посетители увидят графику и живописные панно, выполненные на левкасе и дереве. Яркие краски, орнаменты и рельефы, позолота и полудрагоценные камни делают работы мастера еще более необычными. Выставка продлится до 9 декабря. Выставочный зал музея ИЗО, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79.

Удивительные «Мифы планеты».Фото: Геннадий БИСЕНОВ

СТАРЫЙ ЦАРИЦЫН МИХАИЛА ЧАЛОВА

Улочки старого Царицына, купеческие дома, построенные более ста лет назад, - все это можно увидеть в современном Волгограде. Достаточно посмотреть на работы художника Михаила Чалова, чтобы очутиться в машине времени. Выставка «Связь времен» - это творческий отчет к 70-летию живописца. В экспозиции - 70 работ мастера, каждая из которых создана после скрупулезного изучения архивных документов и фотографий. Выставочный зал, ул. Краснознаменская, 6, т. (8442) 38 07-14. График работы: с 10.00 до 19.00, выходной - понедельник.

Прогуляйтесь по улочкам живописного старого Царицына.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Концерты

«НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ»

Только один раз в сто лет мы поем такие песни! Поем не просто сами, а со всеми вместе!

Волгоградцев приглашают на концерт, чтобы отметить 100-летие комсомола и вместе с Жанной Поповой и Виктором Сеимовым спеть известные комсомольские песни. Для гостей действует дресс-код - в одежде непременно должно быть что-то красное. Подойдут и комсомольские атрибуты, если они у вас сохранились. Волгоградконцерт, ул. Чуйкова, 4а. т. 8-917-834-43-06. 14 октября в 16.00. Билеты: 300 - 500 руб.

Певица Жанна Попова станет в этот вечер комсомольским вожаком. Фото: Татьяна Мирзоян

«КАЗАЧИЙ ПОКРОВ»

Волгоградские казаки приглашают вместе отметить Покров Пресвятой Богородицы. В большом праздничном концерте зрителей порадуют коллективы и солисты ВГИИК, ансамбль старинной казачьей песни «Станица», ансамбли «Фомин день» и «Степь», «Казачья воля», «Покров», «Казачья удаль» и другие коллективы. ДК Профсоюзов, пр. Ленина, 4. 14 октября в 14.00.

Казаки отметят Покров песнями. Фото: ВГИИК.

ОРГАННЫЙ СЕЗОН В САРЕПТЕ

Музей-заповедник «Старая Сарепта» открывает органный сезон. Первый концерт в сарептской кирхе состоится 13 октября. Посвятят его целиком произведениям Баха. А исполнит их лауреат международных конкурсов Наталия Абрютина. Начало концерта в 18 часов. А перед ним желающих приглашают на экскурсию «Сарепта музыкальная», где покажут «дедушку» фортепиано - клавикорд и расскажут о роли музыкальной жизни колонистов. Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10. Предварительная запись - (8442) 67-33-02 или 51-67-49. 13 октября в 16.30 – экскурсия, в 18.00 – концерт.

Театры

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

Мюзикл «Обыкновенное чудо» - это знакомая многим причудливая философская сказка, повествующая о Волшебнике, герои которой вышли из-под контроля. Удивительная история любви, мастерски рассказанная артистами Музыкального театра, непременно подарит вам хорошее настроение.

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4, т. (8442) 38-30-68. Билеты онлайн на сайте muzteatr-vlg.ru. 14 октября в 17.00. Билеты: 200 - 500 руб. 12+

Мюзикл «Обыкновенное чудо» - знакомая многим сказка. Фото: музтеатр

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВОВКИ В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ»

Царицынская опера приглашает ребят вместе отправиться в сказку. А помогут в этом «Новые приключения Вовки в Тридевятом царстве». В компании с известным лентяем зрители попадут в смешные ситуации и встретятся с роботами, пиратами, Бабой-ягой и волком.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95, 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru. 14 октября в 12.00. Билеты: 100 - 350 руб. 6+

«СИЛЬВИЯ»

Новый экспериментальный театр в октябре представит зрителям новый спектакль по пьесе Альберта Герни «Сильвия». Это трогательная история о супругах, которые уже 20 лет в браке и прекрасно осознают, что их жизнь превратилась в рутину. Муж решил развеять застоявшиеся отношения очень необычным способом. Так в их жизни появилась Сильвия. НЭТ, ул. Мира, 5, т.: (8442) 38-08-39, 38-08-45. Билеты онлайн на сайте net-volgograd.ru. Премьера! 11, 12, 17 и 30 октября в 19.00. Билеты: от 200 руб. 16+

«ТРАВИАТА»

Царицынская опера представит зрителям оперу «Травиата» - самое известное творение Джузеппе Верди. В пронзительной истории прекрасной «дамы с камелиями» любовь соседствует со смертью, а счастье идет рука об руку с горем.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95, 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru. 11 октября в 18.30. Билеты: от 250 руб. 12+

великолепная "Травиата".Фото: Александр КУЛИКОВ

«ТИХИЙ ДОН»

Казачий театр представляет премьеру сценической версии великого романа Шолохова «Тихий Дон». Главная тема спектакля - казаки, их прошлое, настоящее и будущее. Бурные перемены в стране ломают души, разбивают сердца, но люди, ошибаясь и путаясь, все ищут дорожки друг к другу.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68, 8-937-706-13-04. Премьера! 13 и 14 октября в 17.00. 19 октября в 18.30. Билеты: от 100 руб. 12+