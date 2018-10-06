Волгоградцев приглашают на фестиваль науки

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-06T10:32:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В выходные волгоградцев приглашают на Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+». На нескольких площадках 6 и 7 октября 2018 пройдут мастер-классы, игры, конкурсы, выставки и лекции для детей и взрослых, которые покажут, что наука – это интересно. Вход на все мероприятия – свободный.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомкультуры, главными площадками фестиваля науки станут Горьковка, интерактивный музей «Россия - моя история» в пойме Царицы, волгоградские вузы и планетарий.

6 октября в 14.00 в библиотеке имени Горького пройдет лекция для старшеклассников «Приоритеты государственной политики современной России». В это же время ребятам расскажут о профессиях будущего, современной русской литературе и французском языке. Проведут лекции преподаватели ВолГУ. В 15 часов профессор Млечко расскажет о журналистике, а доцент Кафедры теории и практики перевода Светлана Королькова - о проблемах современного мира. Множество интересных лекций ждет волгоградцев и 7 октября с 13 до 16 часов.

В интерактивном музее волгоградцев ждут 7 октября с 12.00 до 18.00. В программе фестиваля - викторины, конкурсы, «Мост в бессознательное», семинары, выставки биологических практик и роботов-помощников, а также концерт. Здесь расскажут о языках общения и программирования, проверят не вы ли новый IT-гений, помогут собрать чемодан и составить фоторобот, и еще много чего интересного.

Куда еще пойти в Волгограде и Волжском в выходные [афиша, досуг].