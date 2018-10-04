Куда пойти в Волгограде и Волжском: Косплей-шоу, день рождения музея, казачьи забавы и фестиваль ухи

СЕГОДНЯ 19:33 2018-10-04T19:43:33+03:00

Куда пойти в Волгограде и Волжском с 5 по 11 октября 2018 [афиша, досуг]

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Неделя с 5 по 11 октября 2018 порадует волгоградцев интересными событиями. В программе - Константиновский казачий фестиваль в Волжском, развлечения для детей и их родителей, концерты, спектакли, футбол и еще много чего интересного. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда пойти с ребенком, с друзьями и всей семьей.

КОНСТАНТИНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Традиционный казачий Константиновский фестиваль пройдет 6 октября в поселке Краснооктябрьском города Волжского. В программе - казачьи забавы, город мастеров, концерт, конные состязания и фестиваль ухи.

Также гостям будут плести косы, пригласят заглянуть в «Казачий курень», ремесленники предложат различные мастер-классы, а детвору ждет игровая зона с батутами и «трогательным» зоопарком. В 10.45 в небе будут кружить парашютисты, с 11.20 начнутся выступления наездников, позже - скачки с препятствиями.

В крепости и вокруг нее гостей ждут историческая реконструкция и «Константиновские забавы» - армрестлинг, стрельба из лука, метание ножа, казачье многоборье, турнир по рукопашному бою и современному бою на мечах. Желающие смогут показать свою «Богатырскую удаль», посмотреть на мастерство стеклодува и кузнеца. На сцене пройдет концерт и конкурс «Аксинья». Еще одной фишкой станет «Фестиваль ухи». Здесь приготовят больше 200 литров угощения по разным рецептам.

С 15.00 до 17.00 в храме пройдет праздничная служба. В программе также фестиваль православных семей, концерт ансамбля «Казачья воля» в 17.00, а ярким финалом станут файер-шоу и фейерверк.

Пройдет Константиновский фестиваль на площадке у храма Святых равноапостольных Константина и Елены, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. О. Кошевого, 7. 6 октября с 10.00 до 20.30.

Казачки покажут стать на конкурсе красоты. Фото: Юрий ВОЛКОВ.

ФЕСТИВАЛЬ «О.М.Г.» 2018

Косплей-шоу, выставка-ярмарка, киберспортивные турниры и представители различных направлений современных молодежных субкультур ждут волгоградцев на седьмом фестивале «O.M.G.». Его название с английского переводится как «О, мой Бог!» Именно таким удивительным он и станет, ведь его главная тема в этом году - «Маленькая страна» - мир фантазии для детей и взрослых.

На фестивале ждут всех любителей косплея, аниме, манги, комиксов, видеоигр и не только. В программе дефиле, сценки, песни и танцы, а также море ярких костюмов и людей.

ДК Тракторозаводского района, ул. Дзержинского, 17. 7 октября с 12.00 до в 19.00. Билеты: 300/ 400 руб.

На фестивале ждут любителей косплея, аниме и не только.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ИНТЕРАКТИВНОМУ МУЗЕЮ - ГОД

Интерактивный музей «Россия - моя история» 6 октября отмечает год со дня открытия. По такому случаю устроят праздник с играми, мастер-классами, квестами и концертом. А школьников и студентов-очников в этот день бесплатно пустят и на выставки.

В 11.00 в лектории ждут любителей шахмат. Здесь пройдут сеансы одновременной игры, блиц-турнир, также всем предложат составить шахматные композиции, посвященные историческим событиям. В полдень откроется клуб настольных игр, а в холле начнется мастер-класс по изготовлению «Птицы счастья». В 14 часов стартует викторина «Моя история». Также в музее можно пройти квест «Получи вольную грамоту» и сфотографироваться с авторскими куклами. Завершит праздничный день в 17.00 концерт.

Интерактивный музей «Россия - моя история», наб. 62-й Армии, 1 Б. 6 октября с 10.00 до 20.00 (вход в музей - до 19.15).

ОСЕННИЙ ПЛЕНЭР

Конкурс пленэрных работ устроят 6 октября в 10.00 в ЦПКиО. Профессиональные художники и любители будут рисовать волгоградскую осень, живопись или графика – не важно. А оценит их работы компетентное жюри. Поучаствовать в пленэре уже решили 90 человек. ВГИИК еще принимает заявки. Справки по телефону (8442) 93-17-63.

ЛУЧШИЕ КОРОТКОМЕТРАЖКИ

Волгоградцам представят параллельную программу короткометражных фильмов, которые раскроют особенности русского характера. В нее вошли фильмы молодых режиссеров «Русиано», «Цугцванг», «Пассажир», «Старый козел» и «Хрусталь». Икра, речпорт, 2-й этаж. 6 октября в 18.00. Билеты: 250 руб., льготный – 200. 16+

Спорт

ФУТБОЛ: РОТОР – КРАСНОДАР-2

Волгоградский «Ротор» принимает в субботу на «Волгоград Арене» футбольный клуб «Краснодар-2». Полные трибуны и кричалки болельщиков очень нужны команде. Болеем за наших! И надеемся, что наши футболисты выберутся из зоны вылета.

Ротор - Краснодар-2. Стадион «Волгоград Арена». 6 октября в 16.00. Билеты от 100 руб.

Выставки

«ЗОЛОТАЯ ОРДА. ТАЙНЫ ИСЧЕЗНУВШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

Краеведческий музей приглашает на выставку, посвященную Золотой Орде. В нашей области сохранились остатки нескольких городов ханства, находки из которых и представлены в новой экспозиции. Один из них был расположен недалеко от Дубовки, его название до сих пор не установлено. Другой - в Ленинском районе - Гюлистан, или «город роз».

Впервые волгоградцам покажут более двухсот уникальных предметов из запасников музея: воинское снаряжение, саблю XIII - XIV веков, уникальную коллекцию бронзовых зеркал, посуду, предметы быта, наряды и даже магические амулеты. Краеведческий музей, пр. Ленина, 5а, т. (8442) 38-04-54.

Больше фото смотрите в фотогалерее с выставки.

Впервые волгоградцам покажут более двухсот уникальных предметов из запасников музея.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Концерты

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В ФИЛАРМОНИИ

Филармония открывает концертный сезон новой программой Волгоградского академического симфонического оркестра «Андрей Аниханов приглашает». Волгоградцев познакомят с редкой музыкой знаменитых русских композиторов, сочиненной за рубежом. В программе - «Русское скерцо» Стравинского, яркая экспрессия симфонии № 3 Рахманинова и Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Метнера. Их главная тема - «Россия и ее судьба». Солист Александр Яковлев (фортепиано, Санкт-Петербург). За дирижерским пультом - Андрей Аниханов. ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 4, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru. 7 октября в 17.00. Билеты: 200 – 700 руб. 6+

Гастроли

«ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» И «ДИКАРИ»

В октябре волгоградцам покажут пять спектаклей Ярославского ТЮЗа. Детям и подросткам предложат три постановки: «Пеппи Длинныйчулок», «Евгений Онегин» и «Василий Теркин», а взрослых ждут «Пять вечеров» и «Дикари».

ТЮЗ, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, т. (8442) 95-97-99, билеты онлайн tuz-volgograd.ru. «Пеппи Длинныйчулок» - 5 и 7 октября в 11.00. (6+) «Пять вечеров» - 5 октября в 18.30. (16+) «Дикари» - 6 октября в 17.00. (16+). Билеты: от 180 руб.

Детям покажут "Пеппи Длинныйчулок". Фото: Ярославский ТЮЗ.

Театры

«ТРАВИАТА»

Царицынская опера представит зрителям оперу «Травиата» - самое известное творение Джузеппе Верди. В пронзительной истории прекрасной «дамы с камелиями» любовь соседствует со смертью, а счастье идет рука об руку с горем.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95, 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru. 11 октября в 18.30. Билеты: от 250 руб. 12+

великолепная "Травиата".Фото: Александр КУЛИКОВ

«ТИХИЙ ДОН»

Казачий театр представляет премьеру сценической версии великого романа Шолохова «Тихий Дон». Главная тема спектакля - казаки, их прошлое, настоящее и будущее. Бурные перемены в стране ломают души, разбивают сердца, но люди, ошибаясь и путаясь, все ищут дорожки друг к другу.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68, 8-937-706-13-04. Премьера! 13 и 14 октября в 17.00. 19 октября в 18.30. Билеты: от 100 руб. 12+