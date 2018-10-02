«Кванториум» в волгоградском ГДЮЦ примет 800 учеников

СЕГОДНЯ 17:01 2018-10-02T17:11:20+03:00

"Кванториумы" - это такие суперсовременные дворцы творчества, науки и высоких технологий для детворы. Фото администрации ВО.

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В Волгограде готовится к открытию второй «Кванториум». Он разместится в отреставрированном ГДЮЦе и сможет принять 800 учеников. Причем, для них выделено в здании крыло с отдельным входом и вахтой. Сейчас там идет подготовка классов, установка оборудования. Здесь с ребятами будут заниматься преподаватели Волгоградского государственного технического университета.

Напомним, что первый «Кванториум» открылся в Волгограде на базе Приволжской детской железной дороги. Здесь будут обучаться сто волгоградских подростков. С 1 октября воспитанники уже приступили к занятиям. Здесь они будут постигать азы промышленного дизайна, изучать программирование и альтернативную энергетику создавать 3D-модели, научатся работать на современных компьютеризированных станках.

Отметим, что Волгоградская область получила субсидию из федерального бюджета на открытие «Кванториумов». Это такие суперсовременные дворцы творчества, науки и высоких технологий для детворы, задача которых привлечь молодежь к инженерным специальностям.

Кроме того, в Волгограде уже работают два Центра молодежного инновационного творчества. В 2018 году сеть ЦМИТ расширится направлениями «Бионика и нейротехнологии» и «Биомедицина».