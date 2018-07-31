Детский технопарк «Кванториум» в Волгограде открывает набор учащихся

31 Июль 18:01 2018-07-31T19:24:32+03:00

Разобраться в сложных темах ребятам помогут специалисты, которые прошли обучение в центре Сколково и других региональных технопарках. Фото: Ольга МАКАРОВА

Подать заявление можно уже с 1 августа

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В Волгограде открывается детский технопарк «Кванториум». Уже с 1 августа сюда будут набирать на обучение детвору. А с октября начнутся занятия.

Для тех, кто не знает, что такое «кванториум», зачем он нужен и кому, рассказываем подробно.

ЧТО ЭТО?

«Кванториум» - это такой суперсовременный дворец творчества, науки и высоких технологий для детворы. Здесь из ребят воспитывают будущих инженеров и конструкторов, исследователей и ученых. Здесь учат обращаться с передовыми технологиями и современными материалами, развивают творческое мышление и не ограничивают фантазию.

В России таких технопарков уже более двадцати в разных регионах. В Волгограде это будет первый. И открывается он на базе Приволжской детской железной дороги.

Второй появится на базе ВолгГТУ, и в нем уже будут заниматься ребята старших классов.

ДЛЯ КОГО?

Для умненьких, любопытных и любознательных ребят. Но возраст ограничен – в этот волгоградский кванториум будут набирать учеников с 5 по 11 классы.

Первый в Волгограде "Кванториум" открывается на базе Привжд. Фото администрации ВО.

ЧЕМУ НАУЧАТ?

Если ваш ребенок увлекается компьютерами, дизайном и любит мастерить, то вам сюда.

В «Кванториуме» на базе Привжд предлагают на выбор четыре направления для занятий:

«Гео+IT квантум»

Подразумевает углубленное изучение программирования, сетевых технологий, основ разработки веб-приложений, игр и сайтов.

«Авто+Энерджи квантум»

Здесь дети будут изучать источники альтернативной энергетики (ветер, солнце, вода и другие) и сразу применять их на практике. Для этого ребята будут под руководством опытных специалистов проектировать, создавать и испытывать новые прототипы транспортных средств. Это будут действующие и абсолютно инновационные проекты.

«Промышленный дизайн + VR/AR (виртуальная, дополненная и смешанная реальность)»

Название говорит само за себя. Ребята познакомятся с разным программным обеспечением, которое уже существует для создания 3D-моделей (3dsMax, Rhino, Sketch Up, Blender). Мальчишек и девчонок научат основам (и не только) графического дизайна.

«Хайтек цех»

Это направление для тех, кто любит работать руками и создавать вещи. Школьников научат работать с современным ручным инструментом и высокотехнологичными станками, и даже с 3D-принтером.

ВАЖНО!

Все занятия в «Кванториуме» бесплатны!

Повторимся: набор детей начнется с 1 августа, но сами занятия будут проходить с октября по май.

СПРАВКА «КП»

Волгоградский «Кванториум» находится по адресу: улица Калинина, 14 (Приволжская детская железная дорога).

Он открыт в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Более подробную информацию приеме, времени работы и тематических направлениях занятий можно узнать у специалистов технопарка по телефонам в Волгограде: 8 (8442) 90-42-33 или 8-961-080-67-07.

КСТАТИ

На реализацию "Кванториума" в Волгограде из бюджетов разных уровней выделено более 80 миллионов рублей (70 миллионов – федеральные деньги, так как регион вошел в число 13 победителей всероссийского конкурсного отбора на предоставление субсидии).