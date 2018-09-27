Бизнес без перерыва»: бесплатное открытие расчетного счета в банке «Возрождение»

СЕГОДНЯ 11:05 2018-09-27T11:05:29+03:00

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Банк «Возрождение» запустил акцию «Бизнес без перерыва» для новых клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые приняли решение сменить банк обслуживания.

Специально для таких клиентов банк «Возрождение» сделал бесплатными услуги открытия расчетного счета в рублях и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент». Кроме того, в рамках акции в течение трех месяцев без оплаты можно пользоваться услугами SMS и e-mail информирования об операциях по счету.

«Наша задача – помочь тем предпринимателям, которые решили поменять банк, потому что он по каким-либо причинам перестал отвечать их требованиям. Мы даем им возможность в максимально короткие сроки и без дополнительных расходов возобновить расчетно-кассовое обслуживание, поскольку понимаем, что оперативность и технологичность имеют принципиальное значение для бизнеса», - рассказал заместитель председателя правления банка Евгений Павлов.

Срок действия акции – до 2 сентября 2019 года. Подробную информацию по условиям обслуживания можно получить по телефону горячей линии 8-800-775-07-27 (звонок по России бесплатный).

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