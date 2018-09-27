2018-09-27T11:05:29+03:00
Общество

Бизнес без перерыва»: бесплатное открытие расчетного счета в банке «Возрождение»

Банк «Возрождение» запустил акцию для новых клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк «Возрождение» запустил акцию «Бизнес без перерыва» для новых клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые приняли решение сменить банк обслуживания.

Специально для таких клиентов банк «Возрождение» сделал бесплатными услуги открытия расчетного счета в рублях и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент». Кроме того, в рамках акции в течение трех месяцев без оплаты можно пользоваться услугами SMS и e-mail информирования об операциях по счету.

«Наша задача – помочь тем предпринимателям, которые решили поменять банк, потому что он по каким-либо причинам перестал отвечать их требованиям. Мы даем им возможность в максимально короткие сроки и без дополнительных расходов возобновить расчетно-кассовое обслуживание, поскольку понимаем, что оперативность и технологичность имеют принципиальное значение для бизнеса», - рассказал заместитель председателя правления банка Евгений Павлов.

Срок действия акции – до 2 сентября 2019 года. Подробную информацию по условиям обслуживания можно получить по телефону горячей линии 8-800-775-07-27 (звонок по России бесплатный).

Реклама

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Центральном рынке Волгограда будет зажигать «Бабье лето»
Волгоградцам рассылают долговые квитанции за тепло
Ваши копейки - жизнь Артема: у волгоградцев собирают мелочь на лечение 13-летнего мальчика
Волгоградку вывезли в поле, связали и изнасиловали у сломанного мотоцикла
По порядку становись: в октябре в Волгоградской области пройдет пробная перепись населения
На вокзале в Волгограде устроят выставку локомотивов
В Волгограде спортсмена поймали с посылкой анаболиков
Александр Жилкин: Пока возьму отпуск, но долго отдыхать не получится
Госдума окончательно одобрила перевод стрелок в Волгоградской области
В колонию под Волгоградом пытались пронести 88 сим-карт и 10 телефонов
В России заработал мобильный виртуальный оператор
Отомстил: уволенный волгоградец сжег работодателю дачу
В детсады Астрахани поставляли химическое молоко «из будущего»
На волгоградской проселочной дороге перевернулся старенький Москвич: водитель погиб
Не паниковать: в Волгограде пройдут антитеррористические учения
За сутки на волгоградских дорогах сбили пять пешеходов: двое детей в больнице, женщина погибла
Подморозило: в Волгоградскую область пришли первые «минуса»
Единый диспетчерский центр откроют в Волгограде
Актеры Юрий Чернов и Иван Кокорин приедут на Дни памяти Василия Шукшина
Где в Волгограде оплатить коммуналку без комиссии
Бои роботов и спидкубинг: Горьковка приглашает в «КреITивное детство»
Закон о волгоградском времени Госдума приняла во втором чтении
Банк «Возрождение» запустил потребительский кредит «Для полного счастья»
Все плохо: Волгоград в аутсайдерах для выпускников в поисках работы
Расписание электричек в Волгограде изменится с 1 октября
27 сентября двенадцать улиц Советского района отключат от воды