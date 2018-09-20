Вандалу, сломавшему крест у храма в центре Волгограда, грозит три месяца ареста

20 Сент. 17:50 2018-09-20T17:50:18+03:00

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Волгоградец, который сломал крест у храма Иоанна Предтечи, даже не вспомнить, зачем и почему он это сделал. Уверял, был пьян в тот день. Но потом все же признался, что посчитал крест неуместным на общественной территории, где люди ходят. Теперь у него будет время осознать всю степень своего грехопадения. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, дознаватели отдела полиции уже завершили расследование этого дела.

Мужчине уже предъявили обвинение по статье «Вандализм. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией настоящей статьи - арест на срок до 3-х месяцев.

Напомним, случилось это 3 августа. Мужчина не просто повалил крест, установленный у храма, но еще и разломал его на пять частей - так, что восстановлению он не подлежал. Когда сотрудники храма обнаружили святотатство, они обратились в полицию. По горячим следам сотрудники полиции задержали вандала. Им оказался 38-летний волгоградец.

К слову, это уже не первый случай, когда ломают этот крест. Весной 2017-го его кощунственно повалили трое молодых людей - два парня и девушка.