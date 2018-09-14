В Волгограде под лестницей Набережной нашли светильник, провисевший там полвека

14 Сент. 12:27 2018-09-14T12:28:00+03:00

Строители заглянули под лестницу впервые с момента ее постройки. И нашли там немало интересного. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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Центральную набережную в Волгограде не ремонтировали капитально с момента ее постройки. И только сейчас, решившись на ее глобальную реконструкцию, строители смогли заглянуть под лестницу. И обнаружили там немало интересного. Например, строители нашли кованые гвозди и светильник, который висел под лестницей с 1953 года. А на верхней террасе, где полвека гуляли горожане, нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, каких сталинградская земля по сей день хранит немало. Снаряд уже обезвредили, и специалисты продолжили работы.

- Мы взяли 300 проб, проверили на прочность все колонны, несущие балки, перекрытия. Как показали результаты испытаний, укрепить необходимо часть перекрытий и несущих балок, - рассказал представитель АО «Приволжтрансстрой» Артем Перевозчиков. – После выставления строительных лесов мы обработаем от коррозии арматуру и приступим к усилению конструкций.

Кроме того, строители уберут старый выравнивающий слой бетона, и, чтобы облегчить нагрузку на перекрытия, зальют новый слой из пеностекла, который в десятки раз легче. Сверху установят армированную плиту и зальют ее высокопрочным бетоном.

Параллельно рабочие обрабатывают гранитные ступени лестницы при помощи термического обжига, пескоструйным оборудованием и вручную специальными инструментами - бучардами.