В Волгограде под лестницей Набережной нашли светильник, провисевший там полвека
Центральную набережную в Волгограде не ремонтировали капитально с момента ее постройки. И только сейчас, решившись на ее глобальную реконструкцию, строители смогли заглянуть под лестницу. И обнаружили там немало интересного. Например, строители нашли кованые гвозди и светильник, который висел под лестницей с 1953 года. А на верхней террасе, где полвека гуляли горожане, нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, каких сталинградская земля по сей день хранит немало. Снаряд уже обезвредили, и специалисты продолжили работы.
- Мы взяли 300 проб, проверили на прочность все колонны, несущие балки, перекрытия. Как показали результаты испытаний, укрепить необходимо часть перекрытий и несущих балок, - рассказал представитель АО «Приволжтрансстрой» Артем Перевозчиков. – После выставления строительных лесов мы обработаем от коррозии арматуру и приступим к усилению конструкций.
Кроме того, строители уберут старый выравнивающий слой бетона, и, чтобы облегчить нагрузку на перекрытия, зальют новый слой из пеностекла, который в десятки раз легче. Сверху установят армированную плиту и зальют ее высокопрочным бетоном.
Параллельно рабочие обрабатывают гранитные ступени лестницы при помощи термического обжига, пескоструйным оборудованием и вручную специальными инструментами - бучардами.