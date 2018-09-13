2018-09-13T19:27:10+03:00
Общество

Микрорайон «Семь ветров» парализован из-за ДТП с двумя автобусами

Спешащие домой волгоградцы стоят в заторе уже больше часа
Сергей ВИКТОРОВ
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Из-за столкновения автобуса №35 с автобусом №77 микрорайон «Семь ветров» в Дзержинском районе Волгограда встал в одной большой пробке. Затор уже распространяется и на проспект Жукова.

Как сообщает «КП-Волгоград», затор на проспекте Жукова начинается от пересечения с улицей Погроменской. Пробка на Качинцев в сторону улицы Симонова растянулась на километр. Стоит улица Московская от кольца на улице Расула Гамзатова. Затор на бульваре 30 лет Победы тянется от ТРЦ «Парк Хаус» и тянется до КПП воинской части. По словам стоящих в пробке волгоградцев, на преодоление пробки у них сейчас уходит от 30 минут до часа.

Напомним, причиной затора стало касательное столкновение автобуса №35, принадлещащего Волгоградскому автобусному парку и автобуса №77 МУП «ВПАТП-7». После аварии транспортные средства практически перекрыли улицу Качинцев, оставив для движения только один ряд.

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