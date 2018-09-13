2018-09-13T18:21:48+03:00
Происшествия

На западе Волгограда не разъехались два автобуса

В ДТП участвовали «Волгабас» и «ЛиАЗ»
Сергей ВИКТОРОВ
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Авария произошла в Дзержинском районе Волгограда. Фото: Александра СкороходоваАвария произошла в Дзержинском районе Волгограда. Фото: Александра Скороходова
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Два автобуса большой вместимости попали в аварию в Дзержинском районе Волгограда. ДТП произошло несколько минут назад в районе улицы Качинцев.

Как рассказали «КП-Волгоград» очевидцы, ДТП произошло на перекрестке улиц Московская и Качинцев. Там столкнулись «Волгабас» ПАТП-7, работающий на маршруте №77 и «ЛиАЗ» Волгоградского автобусного парка, следовавший по маршруту №35. В результате столкновения автобусы полностью перекрыли проезд в сторону Качинского рынка, а в сторону улицы Симонова движение идет всего по одной полосе.

Сейчас на место происшествия ожидается прибытие сотрудников ГИБДД, которые оформят аварию и выяснят, кто из водителей спровоцировал ДТП.

Напомним, это уже вторая авария с участием автобусов за вечер четверга, 13 сентября. Немного ранее в ДТП попал автобус «ЛиАЗ» маршрута №98. На перекрестке Набережной и улицы Комсомольской автобус «догнал» кроссовер Hyundai.

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