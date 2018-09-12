2018-09-12T19:20:23+03:00
Общество

В парке «Сказка» в Волгограде восстановят старый фонтан

И по территории проложат разноцветные тропинки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото МУК "Детский городской парк"Фото МУК "Детский городской парк"
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Парк «Сказка» Ворошиловского района Волгограда по пожеланиям горожан попал в этом году в проект «Формирование комфортной городской среды». И уже скоро он преобразится до неузнаваемости. Преобразят пешеходные зоны: подрядчик уложит 3900 квадратных метров дорожек из разноцветной брусчатки. Причем все дорожки оснастят тактильной плиткой, чтобы в парке с комфортом могли отдыхать все желающие.

А еще в парке высадят молодые деревья вместо тех, что уже изжили себя. Как показало обследование большая часть вязов и тополей, растущих сегодня старовозрастные, они уже поражены гнилью, вредителями и раковыми заболеваниями. В любой момент такое дерево может упасть и причинить вред. Вместо них высадят саженцы липы, клена, рябины и других пород. Для них оборудуют поливочный водопровод, а чтоб лучше прижились, завезут плодородный грунт.

Но главное: в «Сказке» восстановят старый фонтан, который не работает с 80-х годов прошлого века. Специалисты уже снимают старую облицовочную плитку, демонтируют элементы. А после того, как функциональность сооружения восстановят, уложат новую плитку и поставят новое мощное оборудование.

- На финишном этапе благоустройства подрядная организация обустроит современную зону отдыха с детскими игровыми комплексами. Детская площадка для самых маленьких будет оборудована на песчаном основании, для детей от 7 до 12 лет - на травмобезопасном покрытии. Вдоль дорожек рабочие установят 30 парковых скамеек и столько же урн, смонтируют порядка 30 новых светильников. Еще 8 прожекторов будут подсвечивать спортивные площадки, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации города.

Чтобы молодые саженцы максимально прижились, на территорию завезут плодородный грунт. Кроме того для ухода за растениями в парке проложат современный поливочный водопровод протяженностью 2,5 километра, а после уложат свыше 6,5 тысячи квадратных метров газона.

Обновление "Сказки" обойдется в 24,5 милллиона рублей.

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