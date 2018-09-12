В Омске полиция нашла мать волгоградского подростка, которого украли цыгане

12 Сент. 10:34 2018-09-12T13:24:10+03:00

Женщина уверяет, что ее ребенка выкрали, когда ее не было дома

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Пока волгоградские полицейские разбираются с семьей цыган, у которых обнаружили чужого 15-летнего подростка, коллеги из Омска отправились на розыски матери мальчика. Нашли.

Как рассказали омские полицейские, подросток зарегистрирован в Центральном округе Омска, по тому же адресу что и его 36-летняя мать. Инспекторам по делам несовершеннолетних, которые наведались к женщине в гости, мамаша рассказала, что ее мальчика украли в 2007 году. Говорит, в тот день она отлучилась из квартиры, а когда вернулась, то ребенка не обнаружила. На вопрос: «Почему не обратилась в полицию?», женщина пояснила, что ее так убедили сделать родственники. Мол, полиция не поможет, тем более она догадывалась, что ребенка забрали родственники отца мальчика - цыгане.

Напомним, 15-летний мальчишка живет в цыганской семье уже 11 лет. Он не умеет ни читать, ни писать, не ходил никогда в школу и в поликлиниках на учете не состоял. И только сейчас выяснились жуткие подробности его непростой судьбы.

- По данному факту продолжается доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - уточняют в СУ СК по региону.

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