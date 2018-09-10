«Единая Россия» победила на выборах в Волжском и Камышине

10 Сент. 11:33 2018-09-10T11:33:57+03:00

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В Волгограде завершилась обработка протоколов избирательных комиссий из Камышина и Волжского. Партия «Единая Россия» празднует победу на выборах в двух крупнейших городах Волгоградской области.

Как сообщает «КП-Волгоград», по данным избирательной комиссии Волгоградской области, в Волжском «Единая Россия» набрала 35,19 процентов голосов избирателей. За КПРФ проголосовали 28,2 процента, еще 17,46 процента от пришедших на выборы отдали свои голоса ЛДПР. По одномандатным округам кандидаты от «Единой России» победили на восьми округах. Три места достанется одномандатникам от КПРФ, еще одно удостоверение депутата получит самовыдвиженец.

В Камышине «Единая Россия» набрала 43,64% голосов, за КПРФ проголосовали 18,63 процента избирателей. На третьем месте с результатом 16,73% - ЛДПР, четвертое место у «Справедливой России». За представителей этой партии проголосовали 14,59% избирателей. По одномандатным округам в Камышинскую городскую думу проходит 11 единороссов и один самовыдвиженец.

Похожая картина сложилась и на выборах в Волгоградскую городскую думу, где победу также празднуют единороссы.