Предварительные итоги голосования на выборах в Волгоградскую гордуму 2018: кто прошел

СЕГОДНЯ 10:45 2018-09-10T11:38:56+03:00

18 новых депутатов уже известны, еще 18 - будут выдвинуты партиями.

На выборах в Волгоградскую, Волжскую и Камышинскую гордумы по итогам 9 сентября 2018 "Единая Россия" получила большинство

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Итак, выборы 9 сентября 2018-го в Волгоградской области состоялись. Прошли тихо, без нарушений, без скандалов и чп. Волгоградцы выбрали новые составы Волжской, Камышинской и Волгоградской гордум. И здесь никаких сюрпризов не произошло: по предварительным данным облизбиркома, большинство избирателей отдали свою голоса "Единой России". Впрочем, в Волгоградской городской думе появятся не только новые лица у власти, изменится и сама власть. В прямом смысле. Напомним, что в этой каденции Волгоградская гордума теперь будет насчитывать только 36 депутатов (на 12 меньше, чем в прошлом созыве). 18 из них – те, кто победит в голосовании по одномандатным округам, еще 18 – партийные представители.

Фамилии восемнадцати «одномандатников», которые прошли в гордуму Волгограда, стали известны уже утром 10 сентября. Есть среди них и знакомые лица, которые пошли на второй срок, но много и новичков. Из этих 18-ти только один – Дмитрий Крылов – шел на выборы, как самовыдвиженец, все остальные – «единороссы».

Знакомьтесь:

- Косолапов Андрей Владимирович

Уж это имя в Волгограде хорошо известно. Андрей Косолапов вплоть до сегодняшнего дня был мэром города и возглавлял депутатский корпус.

- Фомина Ирина Николаевна

Для нее депутатская работа тоже не новая, Ирина Николаевна в депутатах с 2004 года, до этого работала учителем.

- Морозов Руслан Сергеевич

Во власть пришел впервые. Он предприниматель и бизнесмен, владелец «Волгоградского композитного завода».

- Багров Илья Дмитриевич

Личность в городе известная – он долгое время работает заместителем директора в МБУ «Северное», которое ремонтирует в Волгограде дороги. Но в списки депутатов попал впервые.

- Заболотнева Зоя Дмитриевна

Врач-терапевт, работает в поликлинике №2, «Отличник здравоохранения», в думе уже не первый созыв.

- Глазунов Денис Вячеславович

Спортсмен, закончил ВГАФК, в прошлый созыв гордумы попал, как выдвиженец от КПРФ, теперь прошел по одномандатному округу и является представителем «Единой России».

- Ярыгин Олег Анатольевич

Кандидат медицинских наук, замдиректора ГКУ "Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений Волгоградской области", «единоросс», был депутатом гордумы прошлого созыва.

- Биленко Андрей Федорович

Доктор философии, куратор агентства воздушных сообщений «Волга», в думе – член фракции «Единой России».

- Рыгин Алексей Викторович

Ему всего 26 лет и он являлся председателем Молодежного парламента Волгоградской области. Теперь депутат Волгоградской гордумы.

- Логунов Максим Николаевич

Депутатом не был. С января 2017-го работает директором МБУ "Волгоградзеленхоз"

- Зверев Алексей Викторович

Кандидат экономических наук, депутат гордумы прошлого созыва, был председателем комитета по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству

- Поплавский Андрей Эдуардович

Кандидат медицинских наук, преподавал в ВолгГМУ, в прошлый созыв гордумы прошел от КПРФ, в этот созыв также попал по одномандатному округу.

- Гимбатов Андрей Петрович

Тоже в депутатах не новичок, работал в прошлом созыве, директор ООО "ВНИИТМАШ".

- Дильман Дмитрий Александрович

Депутат и бизнесмен, возглавляет крупное сельхозпредприятие и в прошлом году вошел в число самых обеспеченных депутатов Волгоградской гордумы.

- Спицын Олег Валерьевич

Начальник транспортного отдела ООО "Пром Технологии", «единоросс» и депутат прошлого созыва.

- Кузнецов Геннадий Юрьевич

Юрист, замдиректора ООО «Сарептская мельница», депутат прошлого созыва.

- Крылов Дмитрий Вадимович

Журналист, общественник, депутат уже не первого созыва, председатель Волгоградского городского общественного социально-правового движения «За Волгоград», автор, ведущий и главный редактор передачи «Горожане хотят знать…»

- Мастеров Алексей Сергеевич

Начальник МГП «Городищенское» «Газпром Волгоград». Депутатом до настоящего момента не был.

Еще 18 депутатов будут выдвинуты в Волгоградскую думу от партий, которые прошли на выборах. А в Волгограде в лидерах оказались: «Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ» и «Справедливая Россия».

Кстати, Алексей Волоцков, которого не оказалось в списках одномандатников, на этот раз тоже избрался в городскую думу по партийным спискам:

- Меня действительно нет среди депутатов, избранных по одномандатным округам, потому что я избирался по списку. Грубо говоря, «тащил» его, - прокомментировал Алексей Волоцков. – Окончательный список тех, кто прошел в гордуму по партийным спискам мы увидим, думаю, завтра (11 сентября) после обеда, когда подведут окончательные итоги голосования. А официальное опубликование итогов выборов, я думаю, будет в среду.

Не исключено, что в городской думе, кроме представителей «Единой России» появятся представители и других партий. Голоса среди их представителей будут распределяться согласно количеству голосов, набранных на избирательных участках при голосовании за партийные списки.

Явка на выборах в Волгоградской области, по данным облизбиркома на шесть утра 10 сентября, составила 24,1%.

ИТОГИ ВЫБОРОВ 2018 В ВОЛЖСКОМ

В Волжском горожане голосовали на выборах 9 сентября немного активнее, чем волгоградцы. Явка избирателей составила 21,94 %. По предварительным данным Территориальной избирательной комиссии Волжского, местное отделение партии «Единая Россия» на выборах в гордуму получило 35,19% голосов избирателей.

Голоса распределились следующим образом:

- за Волжское отделение партии «Единая Россия» проголосовали 16 758 волжан (или 35,19% от общего числа избирателей);

- за КПРФ отдали голоса 13 432 человека (28,20%);

- за ЛДПР - 8 315 голосов (17,46%).

Остальные партии набрали менее 5% голосов. Волгоградское региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» – 2 122 голоса (4,46%). «Партия пенсионеров» в Волгоградской области получила 2 118 голосов (4,45%). Региональное отделение партии "Родина» – 1 456 голосов (3,06%). «Яблоко» - Зеленая Россия» в Волгоградской области – 1272 голоса (2,67%). Региональное отделение партии «Гражданская Платформа» поддержали 474 волжанина (0,99%).

На выборах по 12-ти одномандатным округам победили следующие кандидаты:

на первом округе победу одержала Татьяна Глухова («Единая Россия»),

на втором округе – Алексей Ушамирский («Единая Россия»),

на третьем округе – Юрий Дудник («Единая Россия»),

на четвертом округе – Галина Ушамирская («Единая Россия»),

на пятом округе – Альберт Кармазиновский (КПРФ),

на шестом округе – Виктор Кривенцов (КПРФ),

на седьмом округе – Надежда Бояркина («Единая Россия»),

на восьмом округе – Наталья Говорова (КПРФ),

на девятом округе – Дмитрий Махонин («Единая Россия»),

на десятом округе – Валентина Рода («Единая Россия»),

на одиннадцатом округе – Дмитрий Ястребов («Единая Россия»)

и на двенадцатом округе – Евгений Пыльнев (самовыдвиженец).

- Отметим, нарушений при проведении выборов не зафиксировано, - уточнили "КП-Волгоград" в избиркоме Волжского.