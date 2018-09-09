2018-09-09T22:18:42+03:00
Общество

Политолог Олег Матвейчев о выборах в Волгоградской области: на муниципальных выборах всегда низкие явки

Эксперты называют низкую явку на выборах 9 сентября 2018 в городские Думы Волгограда и Волжского предсказуемой
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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За два часа до закрытия участков проголосовал лишь каждый пятый.За два часа до закрытия участков проголосовал лишь каждый пятый.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В единый день голосования 9 сентября 2018 жители Волгоградской области не толпились на избирательных участках. Там было тихо и откровенно пусто. К 18 часам проголосовали чуть больше 20% избирателей. В Волгограде и Волжском явка едва перевалила за 18%. Объясняют столь низкую активность не только хорошей погодой и дачными радостями. Политологи и социологи считают, что столь низкая явка на муниципальных выборах ожидаема и предсказуема. И это - норма. И не только в России.

"Явка на этих выборах в принципе ожидалась и социологами прогнозировалась низкая, потому что главные в стране выборы - президентские. Представьте, человек посмотрел матч Бразилия - Германия, а ему потом говорят еще матч «Локомотив» - «Шинник» посмотри. Поэтому городские выборы сразу после президентских вызывают куда меньший интерес, - считает политолог Олег Матвейчев. - Во-вторых, у нас традиция главная, что все в стране решает президент. Поэтому большая явка на президентских выборах, на губернаторских - ниже. И самые низкие явки - на муниципальных выборах. Это соответствует мировой тенденции. Нам пытаются навязать разговоры, что это что-то аномальное. Но нужно помнить потом, когда пойдут разговоры, что кто-то сгоняет людей на выборы – никто никого не сгоняет. Явка должна быть естественной: какая есть, такая и есть. Если у кого-то будет желание в следующий раз, он пойдет и проголосует, если считает, что в этот раз его голос не учли".

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